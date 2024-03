Erfolg für Großschweinbarth gegen Gänserndorf Süd

Spielberichte

Details Sonntag, 24. März 2024 03:52

2. Klasse Marchfeld: Der FC Gänserndorf-Süd steckte gegen den SV Großschweinbarth vor 100 Zuschauern eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Großschweinbarth. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel, das 2:0 geendet war, hatte seinen Sieger mit dem Heimteam gefunden.

Andreas Geritzer brachte Großschweinbarth in der 34. Minute nach vorn. Die passende Antwort hatte Mehmet Yazan parat, als er in der 36. Minute zum Ausgleich traf. Kurz vor der Pause traf Rene Stejskal für den SV Großschweinbarth (43.) zum 2:1. Ein Tor auf Seiten von Großschweinbarth machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Geritzer und Stejskal treffen doppelt

Geritzer schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (61.). Stejskal schraubte das Ergebnis in der 75. Minute mit dem 4:1 für Großschweinbarth in die Höhe. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann der SV Großschweinbarth gegen Gänserndorf-Süd.

Nach 18 absolvierten Spielen stockte Großschweinbarth sein Punktekonto bereits auf 44 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Die Offensivabteilung von Großschweinbarth funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 61-mal zu. Mit dem Sieg baute Großschweinbarth die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SV Großschweinbarth 14 Siege, zwei Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist Großschw. so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Gänserndorf Süd führt mit 23 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sieben Siege, zwei Remis und neun Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Die schmerzliche Phase des FC Gänserndorf-Süd dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

Der SV Großschweinbarth tritt am Samstag, den 30.03.2024, um 15:30 Uhr, beim SV Ebenthal an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt Gänserndorf-Süd den SC Markgrafneusiedl.

2. Klasse Marchfeld: SV Großschweinbarth – FC Gänserndorf-Süd, 4:1 (2:1)

75 Rene Stejskal 4:1

61 Andreas Geritzer 3:1

43 Rene Stejskal 2:1

36 Mehmet Yazan 1:1

34 Andreas Geritzer 1:0

