Obersdorf/P. überrollt Dürnkrut/Jedenspeigen

Details Sonntag, 07. April 2024 04:06

2. Klasse Marchfeld: Etwa 70 Zuschauer kamen zum Spiel der 20. Runde nach Dürnkrut um sich das Spiel zwischen Dürnkrut/Jedenspeigen und Obersdorf/Pillichsdorf anzusehen. Der SCU Obersdorf/P. erteilte dem SG Dürnkrut/Jedenspeigen eine Lehrstunde und gewann mit 7:2. Das Hinspiel war ohne Treffer geblieben.

Obersdorf/P. erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Ronald Reinwald traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Die Gäste bauten den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Michal Flaska beförderte den Ball in der elften Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des SCU Obersdorf/P. auf 2:0. Mit dem 3:0 von Kevin Toth für Obersdorf/P. war das Spiel eigentlich schon entschieden (12.). Mit dem 4:0 durch Thomas Neid schien die Partie bereits in der 19. Minute mit dem SCU Obersdorf/P. einen sicheren Sieger zu haben. Alex Balogh schoss die Kugel zum 1:4 für den Dürnkrut/Jedenspeigen über die Linie (22.). Die Vorentscheidung führten Neid (32.) und Maximilian Wittmann (40.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Obersdorf/P. dominierte das Geschehen in Durchgang eins nach Belieben und schenkte Dürnkrut/Jedenspeigen bis zur Pause einen drückenden Rückstand ein.

Flaska trifft in beide Tore

Der SCU Obersdorf/P. musste den Treffer von Flaska zum 2:6 hinnehmen (59.). Als wäre die Lage für den SG Dürnkrut/Jedenspeigen nicht schon misslich genug gewesen, musste Maurice Bernhard in der 70. Minute mit einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen. Sebastian Langer überwand den gegnerischen Schlussmann zum 7:2 für Obersdorf/P. (87.). Mit dem Spielende fuhr Obersdorf/P. einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den Gastgeber klar, dass gegen den SCU Obersdorf/P. heute kein Kraut gewachsen war.

Durch diese Niederlage fällt Dürnkrut/Jedenspeigen in der Tabelle auf Platz sechs zurück.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der der SCU Obersdorf/P. auf den fünften Rang kletterte. Zehn Spiele ist es her, dass Obersdorf/P. zuletzt eine Niederlage kassierte.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zehn Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft der SG Dürnkrut/Jedenspeigen auf den SC Simsek Bau Großengersdorf, der SCU Obersdorf/P. spielt am selben Tag gegen den SV Großschweinbarth.

2. Klasse Marchfeld: SG Dürnkrut/Jedenspeigen – SCU Obersdorf/P, 2:7 (1:6)

87 Sebastian Langer 2:7

59 Michal Flaska 2:6

40 Maximilian Wittmann 1:6

32 Thomas Neid 1:5

22 Alex Balogh 1:4

19 Thomas Neid 0:4

12 Kevin Toth 0:3

11 Eigentor durch Michal Flaska 0:2

4 Ronald Reinwald 0:1

