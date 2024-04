SC Ollersdorf gewinnt Torfestival gegen Großengersdorf

Spielberichte

2. Klasse Marchfeld: Am Samstag begrüßte der SC Ollersdorf den SC Großengersdorf. Die Begegnung ging vor 80 Besuchern mit 5:3 zugunsten von Ollersdorf aus. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SC Marchfelder Bank Ollersdorf die Nase vorn. Das Hinspiel, das 2:0 geendet war, hatte seinen Sieger mit dem Heimteam gefunden.

Großengersdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Dragan Stajic traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Geschockt zeigte sich der SC Ollersdorf nicht. Nur wenig später war David Nimmerrichter mit dem Ausgleich zur Stelle (5.). Kevin Bolf machte in der neunten Minute das 2:1 von Ollersdorf perfekt. Für den nächsten Erfolgsmoment des SC Marchfelder Bank Ollersdorf sorgte Lukas Mauser (23.), ehe Bolf das 4:1 markierte (44.). Der SC Ollersdorf gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Ressl-Doppelpack reicht nicht mehr

Die Messe schien für den SC Simsek Bau Großengersdorf gelesen, als Dogan Karasu nach knapp einer Stunde vorzeitig mit Gelb-Rot zum Duschen geschickt wurde (54.). Mit dem Strafstoß zum 5:1 von Martin Simonik für Ollersdorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (58.). Eine starke Leistung zeigte Andreas Ressl, der sich mit einem Doppelpack für den SC Großengersdorf beim Trainer empfahl (84./88., Elfmeter). Schlussendlich verbuchte der SC Marchfelder Bank Ollersdorf gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

Der SC Ollersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Ollersdorf machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz neun. Der SC Marchfelder Bank Ollersdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, drei Unentschieden und zehn Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für den SC Ollersdorf, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Trotz der Schlappe behält Großengersdorf den siebten Tabellenplatz bei. Acht Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat der SC Simsek Bau Großengersdorf momentan auf dem Konto.

Am kommenden Freitag trifft Ollersdorf auf den SC Matzen, der SC Großengersdorf spielt tags darauf gegen den SG Dürnkrut/Jedenspeigen.

2. Klasse Marchfeld: SC Marchfelder Bank Ollersdorf – SC Simsek Bau Großengersdorf, 5:3 (4:1)

88 Andreas Ressl 5:3

84 Andreas Ressl 5:2

58 Martin Simonik 5:1

44 Kevin Bolf 4:1

23 Eigentor durch Lukas Mauser 3:1

9 Kevin Bolf 2:1

5 David Nimmerrichter 1:1

1 Dragan Stajic 0:1

