FC Angern deklassiert Ebenthal

Spielberichte

Details Sonntag, 14. April 2024 01:20

2. Klasse Marchfeld: Der FC Marchfelder Bank Angern kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor etwa 100 Zuschauern einen 7:1-Erfolg davon. Der FC Angern setzte sich standesgemäß gegen den SV Ebenthal durch. Der FC Marchfelder Bank Angern hatte im Hinspiel alle Register gezogen und einen 4:1-Sieg verbucht.

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Stefan Stojak traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhte Harun Akaslan den Vorsprung des FC Angern. Mit dem 3:0 durch Alexander Götz schien die Partie bereits in der 15. Minute mit dem FC Marchfelder Bank Angern einen sicheren Sieger zu haben. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Stojak in der 28. Minute. Ebenthal rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

Siegl-Hattrick

Rene Kopp erzielte in der 59. Minute mit einem Freistoß den Ehrentreffer für den Gastgeber. Mit den Treffern zum 7:1 (66./81./84.) sicherte Robert Siegl dem FC Angern nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der FC Marchfelder Bank Angern bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Der SV Ebenthal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe steckt Ebenthal weiter im Schlamassel. Die formschwache Abwehr, die bis dato 64 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SV Ebenthal in dieser Saison. Ebenthal musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Ebenthal insgesamt auch nur sieben Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Lage von Ebenthal bleibt angespannt. Gegen den FC Angern musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den SV Ebenthal festigte der FC Marchfelder Bank Angern den zweiten Tabellenplatz. In der Defensive des FC Angern griffen die Räder ineinander, sodass der FC Marchfelder Bank Angern im bisherigen Saisonverlauf erst 20-mal einen Gegentreffer einsteckte. Die Saisonbilanz des FC Angern sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei 18 Siegen und zwei Unentschieden büßte der FC Marchfelder Bank Angern lediglich eine Niederlage ein. Seit fünf Begegnungen hat der FC Angern das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am kommenden Sonntag tritt Ebenthal beim SV Gänserndorf an, während der FC Marchfelder Bank Angern zwei Tage zuvor den SC Hohenruppersdorf empfängt.

2. Klasse Marchfeld: SV Ebenthal – FC Marchfelder Bank Angern, 1:7 (0:4)

84 Robert Siegl 1:7

81 Robert Siegl 1:6

66 Robert Siegl 1:5

59 Rene Kopp 1:4

28 Stefan Stojak 0:4

15 Alexander Götz 0:3

13 Harun Akaslan 0:2

2 Stefan Stojak 0:1

Details

