Engelhartstetten unterliegt Breitensee

Details Sonntag, 25. September 2022 00:30

2. Klasse Marchfeld: Etwa 90 Besucher kamen zu diesem Spiel der 7. Runde. Der SC Breitensee kam am Samstag zu einem 3:1-Erfolg gegen den SC Engelhartstetten. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC Breitensee heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Über eine Viertelstunde hielt bei beiden Mannschaften die Null. Für den Führungstreffer von Breitensee zeichnete Peter Udvorka verantwortlich (19.). Aus der Ruhe ließ sich Engelhartstetten nicht bringen. Adrian Musinsky erzielte wenig später den 1:1-Ausgleich (23.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Hakan Koc stellte die Weichen für den SC Breitensee auf Sieg, als er in Minute 52 mit dem 2:1 zur Stelle war. Engelhartstettens Robert Tadic sah ebenfalls in Minute 52 Gelb-Rot (Kritik). Der Gastgeber baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Peter Pinsolitsch in der 94. Minute mit einem Freistoß zum 3:1-Endstand traf. Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 3:1 letztlich abpfiff, hatte Breitensee die drei Zähler unter Dach und Fach.

Breitensee klettert auf Rang sieben

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition des SC Breitensee aus und brachte eine Verbesserung auf Platz sieben ein. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Breitensee bei.

Mit 25 Gegentreffern hat der SC Engelhartstetten schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur sechs Tore. Das heißt, der Gast musste durchschnittlich 3,57 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Der Tabellenletzte ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Engelhartstetten muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 2. Klasse Marchfeld markierte weniger Treffer als der SC Engelhartstetten.

Der SC Breitensee stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) beim ATSV Weikendorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SC Engelhartstetten den SC Obersiebenbrunn.

2. Klasse Marchfeld: SC Breitensee – SC Engelhartstetten, 3:1 (1:1)

94 Peter Pinsolitsch 3:1

52 Hakan Koc 2:1

23 Adrian Musinsky 1:1

19 Peter Udvorka 1:0