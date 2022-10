Ebenthal glückt gegen Gänserndorf Süd nur der Ehrentreffer

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:42

2. Klasse Marchfeld: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Ebenthal und Gänserndorf-Süd vor rund 50 Zuschauern mit dem Endstand von 1:7. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Gänserndorf-Süd heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

David Kysela brachte Gänserndorf Süd in der 24. Spielminute in Führung. Kurz darauf musste Ebenthals Schlussmann Martin Weick einen weiteren Gegentreffer verhindern (25.). Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Zeljko Grbic aufseiten des Gasts das 2:0 (41.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Michal Janik die Führung des FC Gänserndorf-Süd aus. Zur Halbzeit blickte Gänserndorf-Süd auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Für den nächsten Erfolgsmoment von Gänserndorf Süd sorgte Stjepan Gabelic (47.), ehe Bogdan Paul Kern das 5:0 markierte (57.). Daniel Gasser erzielte in der 67. Minute den Ehrentreffer für den SV Ebenthal. Janik überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:1 für den FC Gänserndorf-Süd (73.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Ante Pusic, der das 7:1 aus Sicht von Gänserndorf-Süd perfekt machte (88.). Schlussendlich setzte sich Gänserndorf Süd mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Gänserndorf Süd rückt ins Tabellenmittelfeld vor

Ebenthal stellt die anfälligste Defensive der 2. Klasse Marchfeld und hat bereits 40 Gegentreffer kassiert. Wann findet der Gastgeber die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen den FC Gänserndorf-Süd setzte es eine neuerliche Pleite, womit der SV Ebenthal im Klassement weiter abrutschte. Mit erst acht erzielten Toren hat Ebenthal im Angriff Nachholbedarf. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten des SV Ebenthal alles andere als positiv. Die Situation von Ebenthal ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen Gänserndorf-Süd handelte man sich bereits die sechste Niederlage am Stück ein.

Bei Gänserndorf Süd präsentierte sich die Abwehr angesichts 21 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (24). Durch den Erfolg verbesserte sich der FC Gänserndorf-Süd im Klassement auf Platz sieben. Zwei Siege, drei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Gänserndorf-Süd bei. Gänserndorf Süd ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der SV Ebenthal tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim ASKÖ Strasshof SV an. Zwei Tage später empfängt der FC Gänserndorf-Süd den SC Markgrafneusiedl.

2. Klasse Marchfeld: SV Ebenthal – FC Gänserndorf-Süd, 1:7 (0:3)

88 Ante Pusic 1:7

73 Michal Janik 1:6

67 Daniel Gasser 1:5

57 Bogdan Paul Kern 0:5

47 Stjepan Gabelic 0:4

44 Michal Janik 0:3

41 Zeljko Grbic 0:2

24 David Kysela 0:1