Der FC Angern siegt in Gänserndorf souverän

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:44

2. Klasse Marchfeld: Etwa 120 Zuschauer kamen in das Josef-Graf-Stadion nach Gänserndorf. Der FC Angern erreichte einen 3:0-Erfolg beim SV Gänserndorf. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der FC Marchfelder Bank Angern wurde der Favoritenrolle gerecht.

Nach torlosen ersten 30 Minuten jubelten dann die Gäste. Halil Akaslan traf vor 120 Besuchern zum 1:0 (30.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Wieder dauerte es lange bis es weitere Tore zu sehen gab. David Schweng trug sich in der 85. Spielminute in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 2:0 für Angern. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Moritz Wolf, der das 3:0 aus Sicht des FC Angern perfekt machte (89.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem Gast am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Gänserndorf.

Angern setzt sich von Gänserndorf ab

Mit fünf Siegen und fünf Niederlagen weist der SV Gänserndorf eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht der Gastgeber im Mittelfeld der Tabelle. Die Situation bei Gänserndorf bleibt angespannt. Gegen den FC Marchfelder Bank Angern kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des FC Angern ist die funktionierende Defensive, die erst sieben Gegentreffer hinnehmen musste. Die Saison des FC Marchfelder Bank Angern verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der FC Angern nun schon sechs Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. Seit sieben Begegnungen hat der FC Marchfelder Bank Angern das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen den FC Angern in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken.

Am kommenden Samstag trifft der SV Gänserndorf auf den ATSV OMV Auersthal, der FC Marchfelder Bank Angern spielt am selben Tag gegen den FC Gänserndorf-Süd.

2. Klasse Marchfeld: SV Gänserndorf – FC Marchfelder Bank Angern, 0:3 (0:1)

89 Moritz Wolf 0:3

85 David Schweng 0:2

30 Halil Akaslan 0:1