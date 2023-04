Gänserndorf-Süd besiegt Gänserndorf souverän mit 3:0

Details Montag, 10. April 2023 10:13

2. Klasse Marchfeld: Der SV Gänserndorf konnte im Derby Gänserndorf-Süd nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor rund 120 Besuchern mit 0:3. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Gänserndorf Süd als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 2:1 auf das Konto von Gänserndorf gegangen.

Der FC Gänserndorf-Süd erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jakub Jamny traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Gänserndorf-Süd stellte das 2:0 sicher (67.) und Bojan gabelic ließ sich als Torschütze feiern. Den Vorsprung der Heimmannschaft ließ Stjepan Gabelic in der 81. Minute anwachsen. In der Schlussminute stellte der Schiedsrichter noch Ahmed Elbaz Youssef Elgazzar vom SV Gänserndorf mit Gelb-Rot (Unsportlichkeit) vom Platz. Unter dem Strich verbuchte Gänserndorf Süd gegen die Gäste einen 3:0-Sieg.

Klarer Erfolg im Derby

Beim FC Gänserndorf-Süd präsentierte sich die Abwehr angesichts 39 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (49). Sechs Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat Gänserndorf-Süd momentan auf dem Konto.

Mit erst 24 erzielten Toren hat Gänserndorf im Angriff Nachholbedarf.

Mit diesem Sieg zog Gänserndorf Süd am SV Gänserndorf vorbei auf Platz sechs. Gänserndorf fiel auf die siebte Tabellenposition.

Während der FC Gänserndorf-Süd am kommenden Sonntag den SC Matzen empfängt, bekommt es der SV Gänserndorf am selben Tag mit dem ASKÖ Strasshof SV zu tun.

2. Klasse Marchfeld: FC Gänserndorf-Süd – SV Gänserndorf, 3:0 (1:0)

81 Stjepan Gabelic 3:0

67 Bojan Gabelic 2:0

5 Jakub Jamny 1:0

