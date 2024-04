Erfolgsserie von Ravelsbach hält auch gegen Sigmundsherberg/K.-M.

Spielberichte

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Der SV Ravelsbach kam am Samstag vor rund 50 Fans zu einem 3:1-Erfolg gegen die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf. Pflichtgemäß strich Ravelsbach gegen Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf drei Zähler ein. Enger ging es kaum: Der SV Ravelsbach hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Der Gast ging durch Randy Chiemezie in der zehnten Minute in Führung. Für das 2:0 von Ravelsbach zeichnete Gregor Weber verantwortlich (19.). Mit dem 3:0 von Dominik Lindorfer für den SV Ravelsbach war das Spiel eigentlich schon entschieden (39.). Das überzeugende Auftreten von Ravelsbach fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Ravelsbach schießt sich an die Spitze

Kurz vor dem Ende bekamen die Heimsichen einen Elfmeter zugesprochen. Stefan Kuschal beförderte das Leder zum 1:3 von Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf über die Linie (86.). Schließlich sprang für den SV Ravelsbach gegen die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf ein Dreier heraus.

Wann findet das Heimteam die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Ravelsbach setzte es eine neuerliche Pleite, womit Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf im Klassement weiter abrutschte. Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf insgesamt auch nur fünf Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition des SV Ravelsbach aus und brachte eine Verbesserung auf Platz zwei ein. Ravelsbach präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 59 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SV Ravelsbach. Mit dem Sieg baute der SV Ravelsbach die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Ravelsbach 14 Siege, ein Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Ravelsbach scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende neun Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nächster Prüfstein für Sigmundshbg./Klein-Meiseldf. ist der USV St. Leonhard/HW (Samstag, 20:00 Uhr). Der SV Ravelsbach misst sich am selben Tag mit dem USV Brunn/Wild (16:30 Uhr).

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf – SV Ravelsbach, 1:3 (0:3)

86 Stefan Kuschal 1:3

39 Dominik Lindorfer 0:3

19 Gregor Weber 0:2

10 Randy Chiemezie 0:1

