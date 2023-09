Weiten schießt Kirchschlag/Waldv. ab

Details Sonntag, 03. September 2023 00:01

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Vor 85 Besuchern trafen am Samstag in der STRABAG-Arena der USV Kirchschlag/W. und der UPSV Weiten aufeinander. Der USPV Weiten erteilte dem USV Kirchschlag/Waldv. eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Weiten.

Ein Doppelpack brachte den USPV Weiten in eine komfortable Position: Miroslav Kralovic war gleich zweimal zur Stelle (10./23.). Beim 1:0 verwertete er einen Freistoß aus gut 30 Metern. Beim 2:0 traf Kralovic per Volley. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Kralovic glänzt mit Dreierpack

Für ruhige Verhältnisse sorgte der Tabellenführer, als Lukas Höfinger das 3:0 besorgte (48.). Für das 4:0 des Gasts sorgte erneut Kralovic, der in Minute 65 wieder mit einem Freistoß zur Stelle war.

Wahnsinns Freistoss von Miro... Aus Spitzenwinkel nimmt er sich ein Herz und versenkt ihn, trotz Spitzenwinkel ins kurze Eck! YoshHöffi, Ticker-Reporter

Auch in der Nachspielzeit kannte der USPV Weiten keine Gnade. René Lukac markierte den fünften Treffer (91.). Weiten überrannte Kirchschlag/Waldv. förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Der USV Kirchschlag/Waldv. rutschte mit dieser Niederlage auf den sechsten Tabellenplatz ab. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des Heimteams.

Der USPV Weiten ist mit zehn Punkten aus vier Partien gut in die Saison gestartet.

Kirchschlag/Waldv. tritt am Freitag, den 08.09.2023, um 20:30 Uhr, beim SV Lichtenau an. Einen Tag später (19:00 Uhr) empfängt Weiten den SCU Emmersdorf.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: USV Kirchschlag/Waldv. – USPV Weiten, 0:5 (0:2)

91 Rene Lukac 0:5

65 Miroslav Kralovic 0:4

48 Lukas Hoefinger 0:3

23 Miroslav Kralovic 0:2

10 Miroslav Kralovic 0:1

