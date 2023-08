Klatsche für den SV Jauerling bei Krems SC II

Details Samstag, 26. August 2023 00:01

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Rund 100 Zuschauer kamen ins Stadion nach Krems. Erfolglos ging der Auswärtstermin des SV Jauerling bei der Reserve von Krems SC über die Bühne. Der SV Jauerling verlor das Match mit 1:5.

Die Heimelf ging nach der Abtastphase dann in Führung. Für den Führungstreffer von Krems SC II zeichnete Mario Lucic verantwortlich (18.). Komfortabel war die Pausenführung des Gastgebers nicht, aber immerhin ging Krems SC II mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Erst nach der Pause deutliche Verhältnisse

Lucic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (53.). Elvis Dirvaru schoss für Jauerling in der 55. Minute das erste Tor und verkürzte auf 2:1. Vjekoslav Ilak versenkte die Kugel zum 3:1 (58.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Anton Markus Cichos, als er nur wenige Augenblicke später das 4:1 für Krems SC II besorgte (60.). Arianas Ibraimi schraubte das Ergebnis in der 74. Minute mit dem 5:1 für Krems SC II in die Höhe. Letztlich feierte Krems SC II gegen den SV Jauerling nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:1-Heimsieg.

Nach dem errungenen Dreier hat Krems SC II Position sechs der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau inne. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Krems SC II.

Der SV Jauerling rutschte mit dieser Niederlage auf den neunten Tabellenplatz ab. In dieser Saison sammelte Jauerling bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Krems SC II ist am Samstag, den 02.09.2023 (18:00 Uhr) auf gegnerischer Anlage der ASV Gutenbrunn. Einen Tag später (16:30 Uhr) misst sich der SV Jauerling mit SG Sallingberg/Ottenschlag.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Krems SC II – SV Jauerling, 5:1 (1:0)

74 Arianas Ibraimi 5:1

60 Anton Markus Cichos 4:1

58 Vjekoslav Ilak 3:1

55 Elvis Dirvaru 2:1

53 Mario Lucic 2:0

18 Mario Lucic 1:0

