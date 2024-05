Krems SC II dreht auf und sichert sich den Sieg gegen USC Pöggstall

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 03:05

In einem packenden Spiel am Freitagabend, bei dem der USC Pöggstall auf heimischem Boden gegen Krems SC II antrat, erlebten die Zuschauer ein Wechselbad der Emotionen. Die Partie, die mit großer Spannung erwartet wurde, endete mit einem knappen 1:2 für die Gäste aus Krems. Trotz einer starken Aufholjagd der Pöggstaller in den letzten Minuten des Spiels, reichte es nicht aus, um die frühe Führung von Krems SC II zu überwinden.

Früher Schock und kontrolliertes Spiel

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und Krems SC II ließ nicht lange auf sich warten, um ihre Absichten klarzumachen. Bereits in der 10. Minute schockierte Arianas Ibraimi die Heimmannschaft mit einem präzisen Schuss ins Netz, der das Spiel frühzeitig auf 0:1 stellte. Dieser frühe Treffer gab den Gästen sichtlich Auftrieb und sie dominierten große Teile der ersten Halbzeit. Trotz einiger guter Ansätze und einem vielversprechenden Freistoß in der 51. Minute, der knapp über das Tor ging, gelang es dem USC Pöggstall nicht, den Ausgleich zu erzielen. Die erste Hälfte endete mit einem Vorsprung für Krems SC II.

Spannende Schlussphase mit Aufholjagd

Nach der Pause verstärkte USC Pöggstall den Druck auf das gegnerische Tor, doch Krems SC II zeigte sich effizient und zielstrebig. In der 77. Minute baute Leon Musliu mit einem weiteren Treffer für die Gäste den Vorsprung aus und stellte das Spiel auf 0:2. Die Pöggstaller, unbeeindruckt von dem Rückschlag, mobilisierten ihre letzten Kräfte für eine beeindruckende Schlussoffensive. Samuel Centes wurde in der 84. Minute zum Hoffnungsträger, als er den Ball für den USC Pöggstall im Netz versenkte und den Spielstand auf 1:2 verkürzte. Trotz intensiver Bemühungen und einem starken Willen, das Blatt zu wenden, konnte der USC Pöggstall den Rückstand in den verbleibenden Minuten nicht mehr aufholen. Das Spiel endete mit einem Sieg für Krems SC II, die sich über drei wichtige Punkte freuen dürften.

Das Match war geprägt von taktischer Disziplin, leidenschaftlichem Einsatz und der Entschlossenheit beider Teams, die jedoch letztendlich mit einem glücklicheren Ausgang für die Gäste endete. Krems SC II zeigte eine beeindruckende Effizienz vor dem Tor und sicherte sich so den verdienten Sieg in einem Spiel, das den Fans sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: USCP : Krems SC II - 1:2 (0:1)

84 Samuel Centes 1:2

77 Leon Musliu 0:2

10 Arianas Ibraimi 0:1

