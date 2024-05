Der SV Lichtenau siegt mit 5:2 gegen den SV Jauerling

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:43

In einem mit Spannung erwarteten Match trafen SV Lichtenau und SV Jauerling aufeinander. Ein Spiel, das mit viel Tempo und Energie begann und in dem SV Lichtenau seine Überlegenheit mit einem 5:2-Sieg deutlich machte. Die Lichtenauer zeigten von Anfang an eine starke Präsenz auf dem Spielfeld, was ihnen letztendlich einen verdienten Sieg einbrachte.

Ein furioser Start und eine dominante erste Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei der SV Lichtenau sofort seine Ambitionen klar machte. In Minute 22 gingen die Gäste durch Markus Gruber in Front. Bereits in der 26. Minute eröffnete Florian Trapel den Torreigen für die Lichtenauer, indem er das 1:1 erzielte. Dieser frühe Treffer gab dem SV Lichtenau zusätzlichen Schwung, und nur acht Minuten später baute Erich Stumpfer die Führung mit einem weiteren Tor zum 2:1 aus. Trotz dieses frühen Rückschlags behielt der SV Lichtenau die Kontrolle über das Spiel und ging mit einem verdienten 2:1 in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit: Lichtenau setzt sich durch

Nach der Halbzeitpause machte der SV Lichtenau dort weiter, wo er aufgehört hatte. Kurz nach Wiederanpfiff, in der 48. Minute, erhöhte Manuel Rauscher die Führung auf 3:1. Die Lichtenauer dominierten weiterhin das Spielgeschehen und Markus Gruber trug mit einem weiteren Tor in der 53. Minute zum 3:2 bei. SV Lichtenau fand in der 69. Minute durch Moritz Martin zu einem weiteren Tor, das den Spielstand auf 4:2 ausbaute. Die Hoffnung auf eine Aufholjagd der Gäste wurde jedoch zunichtegemacht, als Erich Stumpfer in der 83. Minute seinen zweiten Treffer des Abends erzielte und den Endstand auf 5:2 für den SV Lichtenau setzte.

Das Spiel endete nach drei Minuten Nachspielzeit mit einem klaren Sieg für den SV Lichtenau. Mit diesem Ergebnis demonstrierten die Lichtenauer ihre Stärke und ihren Willen zum Sieg, während SV Jauerling trotz der Niederlage kämpferische Qualitäten zeigte. Der Endstand von 5:2 spiegelt die Überlegenheit des SV Lichtenau in diesem Match wider, das von Anfang bis Ende von spannenden Momenten und herausragendem Fußball geprägt war.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Lichtenau : Jauerling - 5:2 (2:1)

83 Erich Stumpfer 5:2

69 Moritz Martin 4:2

53 Markus Gruber 3:2

48 Manuel Rauscher 3:1

34 Erich Stumpfer 2:1

26 Florian Trapel 1:1

22 Markus Gruber 0:1

