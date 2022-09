Weiten vergibt 4:1-Führung gegen Emmersdorf

Details Samstag, 17. September 2022 00:31

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Nachdem der USPV Weiten bereits scheinbar uneinholbar in Front gelegen hatte, vollbrachte der SCU Emmersdorf noch eine fulminante Aufholjagd und setzte sich vor rund 100 Zuschauern mit 5:4 durch. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Emmersdorf beugen mussten.

Jindrich Stransky brachte die Gäste in der elften Minute nach vorn. Bruno Cernansky ließ sich in der 32. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Weiten. Wenig später behauptete sich der USPV Weiten gegen die Hintermannschaft des SCU Emmersdorf. Neuer Spielstand: 2:1 (33.) - Torschütze war Alexander Weissengruber. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Weiten das 3:1 nach (43.) und wieder ließ sich Weissengruber als Torschütze feiern. Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine.

4:1 binnen fünf Minuten verspielt

Mit dem Tor zum 4:1 steuerte Cernansky bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (46.). Jakob Lerch war es, der in der 61. Minute das Spielgerät im Gehäuse des USPV Weiten unterbrachte. Michal Jilek schoss für Emmersdorf in der 64. Minute das dritte Tor. Weiten kam nicht mehr ins Spiel zurück, Jindrich Stransky glich nach 66 Minuten zum 4:4 aus und David Pemmer brachte den SCU Emmersdorf sogar in Führung (89.). Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters hatte der USPV Weiten das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Bei Weiten präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20). Für den USPV Weiten gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Trotz der überraschenden Pleite bleibt Weiten in der Tabelle stabil. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des USPV Weiten bei. Weiten baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Emmersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als fünf Gegentreffer pro Spiel. Die drei ergatterten Zähler hatten für den SCU Emmersdorf das Verlassen der letzten Tabellenposition zur Folge. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Emmersdorf ist deutlich zu hoch. 27 Gegentreffer – kein Team der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau fing sich bislang mehr Tore ein. Der SCU Emmersdorf fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging Emmersdorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Der USPV Weiten tritt am Samstag, den 24.09.2022, um 19:00 Uhr, beim SV Albrechtsberg an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt der SCU Emmersdorf den SV Jauerling.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: USPV Weiten – SCU Emmersdorf, 4:5 (3:1)

89 David Pemmer 4:5

66 Jindrich Stransky 4:4

64 Michal Jilek 4:3

61 Jakob Lerch 4:2

46 Bruno Cernansky 4:1

43 Alexander Weissengruber 3:1

33 Alexander Weissengruber 2:1

32 Bruno Cernansky 1:1

11 Jindrich Stransky 0:1