Schroll schießt USC Pöggstall zum Sieg bei Sallingberg/Ottenschlag

Sonntag, 25. September 2022 00:19

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: SG Sallingberg/Ottenschlag und der USC Pöggstall lieferten sich im Hubertusstadion vor rund 80 Fans ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Die Ausgangslage sprach für den USCP, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. David Schroll traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Manuel Piringer war es, der in der 29. Minute den Ball im Gehäuse des Union Sportclub Pöggstall Jägerbau unterbrachte und zum 1:1 ausglich. Samuel Korenacka nutzte die Chance für den USC Pöggstall und beförderte in der 33. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Zur Pause behielt der USCP die Nase knapp vorn. Doch wieder konnten die Gastgeber ausgleichen. Antonin Hynek traf kurz nach Wiederbeginn zum 2:2 zugunsten von Sallingberg/Ottenschlag (48.). Der Treffer zum 3:2 sicherte dem Union Sportclub Pöggstall Jägerbau nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Schroll in diesem Spiel (60.). Am Ende behielt der USC Pöggstall gegen SG Sallingberg/Ottenschlag die Oberhand.

Pöggstall setzt sich ab

Sallingberg/Ottenschlag muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In dieser Saison sammelte SG Sallingberg/Ottenschlag bisher einen Sieg und kassierte fünf Niederlagen. Nach der Niederlage gegen den USCP bleibt Sallingberg/Ottenschlag weiterhin glücklos.

Nur einmal gab sich der Union Sportclub Pöggstall Jägerbau bisher geschlagen.

Der USC Pöggstall setzte sich mit diesem Sieg von SG Sallingberg/Ottenschlag ab und nimmt nun mit neun Punkten den achten Rang ein, während Sallingberg/Ottenschlag weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft SG Sallingberg/Ottenschlag auf den SV Lichtenau, der USCP spielt tags zuvor gegen den SV Krumau/Kamp.

60 David Schroll 2:3

48 Antonin Hynek 2:2

33 Samuel Korenacka 1:2

29 Manuel Piringer 1:1

4 David Schroll 0:1