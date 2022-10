Emmersdorf verliert hoch gegen ASV Gutenbrunn

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:44

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Der ASV Gutenbrunn hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dem SCU Emmersdorf vor rund 50 Fußballfans das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 8:0 für den ASV Gutenbrunn. Gutenbrunn ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Emmersdorf einen klaren Erfolg.

Jakob Ehn brachte den SCU Emmersdorf in der 23. Minute ins Hintertreffen. Vaclav Latal versenkte den Ball in der 27. Minute im Netz des Gasts. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Martin Blanar baute den Vorsprung des ASV Gutenbrunn in der 54. Minute aus. Die Vorentscheidung führten David Pemmer (59., Eigentor) und Jakub Beranek (61.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Mit den Treffern zum 8:0 (67./69./79.) sicherte Blanar dem ASV Gutenbrunn nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Am Ende kam Gutenbrunn gegen Emmersdorf zu einem verdienten Sieg.

Viererpack! Blanar in Torlaune

Der ASV Gutenbrunn mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Das Heimteam präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 29 geschossene Treffer gehen auf das Konto des ASV Gutenbrunn. Nur einmal gab sich der ASV Gutenbrunn bisher geschlagen. Mit vier Siegen in Folge ist Gutenbrunn so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

In der Defensivabteilung des SCU Emmersdorf knirscht es gewaltig, weshalb Emmersdorf weiter im Schlamassel steckt. Die formschwache Abwehr, die bis dato 36 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SCU Emmersdorf in dieser Saison.

Der ASV Gutenbrunn tritt am kommenden Samstag beim SV Albrechtsberg an, der SCU Emmersdorf empfängt am selben Tag den Union Sportclub Pöggstall Jägerbau.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: ASV Gutenbrunn – SCU Emmersdorf, 8:0 (2:0)

79 Martin Blanar 8:0

69 Martin Blanar 7:0

67 Martin Blanar 6:0

61 Jakub Beranek 5:0

59 Eigentor durch David Pemmer 4:0

54 Martin Blanar 3:0

27 Vaclav Latal 2:0

23 Jakob Ehn 1:0