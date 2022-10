SV Droß bezwingt den SV Leiben dank Pavelek

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 00:16

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Etwa 150 Zuschauer kamen in das Waldstadion nach Droß. Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto des SV Droß. Das Heimteam setzte sich mit einem 2:1 gegen Leiben durch. Hundertprozentig überzeugen konnte der SV Droß dabei jedoch nicht.

In der 20. Minute ging der SV Droß in Front. Michal Pavelek war es, der vor 120 Zuschauern zur Stelle war und einen Elfmeter verwandelte. Leibens Selajmi Morina musste dabei mit gelb-Rot vom Platz (20.). In der 41. Minute erzielte der SV Leiben den Ausgleich durch ein Traumtor von Benjamin Dörr. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Die Heimelf drängte in Halbzeit zwei auf die Führung. Zwei Minuten nach dem Seitenwechsel gelang das auch und der SV Droß ging durch den zweiten Treffer von Pavelek in Führung. Mit dem Ende der Spielzeit strich der SV Droß gegen Leiben die volle Ausbeute ein.

Knapper Heimsieg bringt Droß Platz zwei

Durch den Erfolg rückte der SV Droß auf die zweite Position der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau vor. Mit dem Sieg baute der SV Droß die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SV Droß fünf Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der SV Droß nur sieben Zähler.

Der SV Leiben bekleidet mit zehn Zählern Tabellenposition neun. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des Gasts alles andere als positiv. Nach der Niederlage gegen den SV Droß bleibt Leiben weiterhin glücklos.

Kommenden Freitag (20:00 Uhr) tritt der SV Droß beim USPV Weiten an. Am 21.10.2022 empfängt der SV Leiben in der nächsten Partie Weiten.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: SV Droß – SV Leiben, 2:1 (1:1)

47 Michal Pavelek 2:1

41 Benjamin Doerr 1:1

20 Michal Pavelek 1:0