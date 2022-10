Kirchschlag/Waldv. jubelt beim ASV Gutenbrunn

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:33

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Über 150 Zuschauer wollten sich das Spiel zwischen dem ASV Gutenbrunn und dem USV Kirchschlag/Waldviertel nicht entgehen lassen. Am Samstag begrüßte Gutenbrunn Kirchschlag/Waldviertel. Die Begegnung ging mit 4:2 zugunsten des Gasts aus.

In der dritten Minute lenkte Florian Schnelzer den Ball zugunsten des USV Kirchschlag/Waldv. ins eigene Netz. Kirchschlag/Waldv. machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt mit dem Treffer von Bernhard Führer auf 2:0 (10.). Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des USV Kirchschlag/Waldv. in die Kabine. In der 61. Minute erzielte Martin Blanar per Strafstoß das 1:2 für den ASV Gutenbrunn. Kirchschlag/Waldv. baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus: 3:1 für den USV Kirchschlag/Waldv. durch ein Eigentor von Marcel Gundacker in der 82. Minute. Es folgte der Anschlusstreffer für Gutenbrunn – bereits der zweite Elfmetertreffer für Blanar. Nun stand es nur noch 2:3 (87.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Armin Ruth, der das 4:2 aus Sicht von Kirchschlag/Waldv. perfekt machte (90.). Am Ende punktete der USV Kirchschlag/Waldv. dreifach beim ASV Gutenbrunn.

Zwei Elfmeter, zwei Eigentore

Beim ASV Gutenbrunn präsentierte sich die Abwehr angesichts 22 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des Gastgebers. Die Situation bei Gutenbrunn bleibt angespannt. Gegen Kirchschlag/Waldv. kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Der USV Kirchschlag/Waldv. präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 36 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Kirchschlag/Waldv.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition des USV Kirchschlag/Waldv. aus und brachte eine Verbesserung auf Platz zwei ein. Nach acht absolvierten Begegnungen nimmt der ASV Gutenbrunn den sechsten Platz in der Tabelle ein.

Am kommenden Samstag trifft der ASV Gutenbrunn auf die TSU Martinsberg, Kirchschlag/Waldv. spielt tags darauf gegen den Union Sportclub Pöggstall Jägerbau.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: ASV Gutenbrunn – USV Kirchschlag/Waldv, 2:4 (0:2)

90 Armin Ruth 2:4

87 Martin Blanar 2:3

82 Eigentor durch Marcel Gundacker 1:3

61 Martin Blanar 1:2

10 Bernhard Fuehrer 0:2

3 Eigentor durch Florian Schnelzer 0:1