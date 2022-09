Souveräner Leitzersdorfer Erfolg bei Sulz

Details Samstag, 24. September 2022 00:50

2. Klasse Weinviertel Süd: Vor rund 100 Besuchern empfing der USV Sulz am Freitagabend die Gäste des USV Leitzersdorf. Sulz konnte dem USV Leitzersdorf nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Leitzersdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den USV Sulz einen klaren Erfolg.

Mehr als zwanzig Minuten tasteten sich beide Mannschaften ab. Dominic Weisi trug sich dann in der 26. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte Leitzersdorf in Front. Mit einem Tor Vorsprung für den USV Leitzersdorf ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Durch ein Eigentor von Igor Glavas verbesserten die Gäste den Spielstand auf 2:0 für sich (49.). Nach 55 Minuten waren die Gäste nur noch zu zehnt. Daniel Sumbera sah die Gelb-Rote Karte (Foul). In der Schlussphase der Partie sollte noch einiges passieren. In der 87. Minute brachte Andreas Huber den Ball im Netz von Leitzersdorf unter und verkürzte auf 2:1. Doch die Gäste schlugen auch in Unterzahl gnadenlos zu. Kurz darauf verwandelte nämlich Bernhard Fischill in der Nachspielzeit einen Strafstoß für den USV Leitzersdorf (92.). Alexander Zotter setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für Leitzersdorf kurz vor dem Abpfiff (94.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem USV Leitzersdorf am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Sulz.

In Unterzahl: Sieg in der Nachspielzeit fixiert

Der USV Sulz bekleidet mit sieben Zählern Tabellenposition sechs. Die Heimmannschaft musste schon 15 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Die bisherige Saisonbilanz von Sulz bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach.

Leitzersdorf nimmt mit der maximalen Ausbeute von zwölf Zählern momentan den zweiten Platz der Tabelle ein. In der Defensive des USV Leitzersdorf griffen die Räder ineinander, sodass Leitzersdorf im bisherigen Saisonverlauf erst viermal einen Gegentreffer einsteckte.

Die schmerzliche Phase des USV Sulz dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Freitag das Feld als Verlierer.

Am kommenden Freitag tritt Sulz bei der SG Ulrichskirchen an, während der USV Leitzersdorf einen Tag später den SCU Obersdorf/P. empfängt.

2. Klasse Weinviertel Süd: USV Sulz – USV Leitzersdorf, 1:4 (0:1)

94 Alexander Zotter 1:4

92 Bernhard Fischill 1:3

87 Andreas Huber 1:2

49 Eigentor durch Igor Glavas 0:2

26 Dominic Weisi 0:1