Langenzersdorf besiegt Schrick und steht ganz oben

Details Samstag, 01. Oktober 2022 00:09

2. Klasse Weinviertel Süd: Rund 80 Zuschauer wollten das Spiel der 7. Runde mitverfolgen. Langenzersdorf kam gegen Schrick zu einem klaren 3:0-Erfolg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SV Langenzersdorf wurde der Favoritenrolle gerecht.

Gleich in den ersten drei Minuten fanden beide Mannschaften die Chance zur Führung vor. Dennis Ilic brachte den USV Schrick per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 14. Minute mit einem Gewalt-Freistoß und in der 30. Minute einen herrlichen Spielzug abschloss und vollstreckte. Für ruhige Verhältnisse sorgte Lorenz Hafner, als er mit einem satten Schuss ins kurze Eck das 3:0 für Langenzersdorf besorgte (34.). Mit dem Schlusspfiff durch der Schiedsrichter blieb folgende Zusammenfassung der zweiten 45 Minuten: Nach torreicher und überaus erfolgreicher erster Hälfte schalteten die Gastgeber nach dem Seitenwechsel einen Gang zurück und brachten den souveränen Sieg nach Hause.

Ilic-Doppelpack, drei Punkte und Tabellenführung

Der SV Langenzersdorf siegte und sprang auf die Pole Position. Der Defensivverbund von Langenzersdorf ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst vier kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Der SV Langenzersdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von vier Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Trotz der Niederlage belegt Schrick weiterhin den siebenten Tabellenplatz. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei.

Nächsten Freitag (20:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Langenzersdorf mit dem SV Stetten. Am Sonntag empfängt der USV Schrick den USV Sulz.

2. Klasse Weinviertel Süd: SV Langenzersdorf – USV Schrick, 3:0 (3:0)

34 Lorenz Hafner 3:0

30 Dennis Ilic 2:0

14 Dennis Ilic 1:0