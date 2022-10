Würnitz erledigt Hohenruppersdorf

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:29

2. Klasse Weinviertel Süd: Vor rund 30 Besuchern trafen sich am Freitagabend der SC Hohenruppersdorf und der FC Würnitz. Hohenruppersdorf konnte Würnitz nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des FC Würnitz. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Die Gäste gingen als Favorit in dieses Spiel und wollten dies auch von Beginn an zeigen. Nach 19 Minuten musste die Querlatte für die Heimelf retten. Nach 26 Minuten klatscht ein Freistoß an den Pfosten und Hohenruppersdorf war erneut im Glück. Mateusz Mistak nutzte dann die Chance für die Gäste und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Die Pausenführung von Würnitz fiel knapp aus. Doppelpack für den FC Würnitz: Nach seinem ersten Tor (50.) markierte Antonin Cech wenig später per Kopf seinen zweiten Treffer (56.). Florian Esberger beförderte das Leder zum 1:3 des SC Hohenruppersdorf über die Linie (57.). Für das 4:1 zugunsten von Würnitz sorgte dann kurz vor Schluss Cech, der den FC Würnitz und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (86.). Am Ende verbuchte Würnitz gegen Hohenruppersdorf die maximale Punkteausbeute.

Cech mit Dreierpack der gefeierte Held

Der SC Hohenruppersdorf stellt die anfälligste Defensive der 2. Klasse Weinviertel Süd und hat bereits 32 Gegentreffer kassiert. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des Heimteams immens. Die Offensive des Tabellenletzten strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Hohenruppersdorf bis jetzt erst zehn Treffer erzielte. Nach dem sechsten Fehlschlag am Stück ist Hohenruppersdorf weiter in Bedrängnis geraten. Gegen den FC Würnitz war am Ende kein Kraut gewachsen.

Würnitz ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die dritte Position vorgerückt. Mit dem Sieg knüpfte Würnitz an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der FC Würnitz vier Siege und zwei Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den FC Würnitz zu besiegen.

Am kommenden Sonntag trifft der SC Hohenruppersdorf auf den FC Kreuzstetten, Würnitz spielt tags zuvor gegen den SV Langenzersdorf.

2. Klasse Weinviertel Süd: SC Hohenruppersdorf – FC Würnitz, 1:4 (0:1)

86 Antonin Cech 1:4

57 Florian Esberger 1:3

56 Antonin Cech 0:3

50 Antonin Cech 0:2

39 Mateusz Mistak 0:1