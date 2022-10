Leitzersdorf holt Big Points gegen Gaweinstal

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:01

2. Klasse Weinviertel Süd: Nichts zu holen gab es für Gaweinstal bei Leitzersdorf. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 4:2. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der USV Leitzersdorf vor rund 150 Zuschauern die Nase vorn.

Leitzersdorf ging durch Dusan Vala in der 18. Minute in Führung. In der 32. Minute erzielte Jiri Velecky das 1:1 für den USV Gaweinstal. Sascha Roch brachte den Gästen nach 34 Minuten sogar die 2:1-Führung. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (42.) traf Lukas Kaltenbrunner zum 2:2-Ausgleich für den USV Leitzersdorf. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Dass Leitzersdorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Vala, der in der 73. Minute zur Stelle war. Alexander Zotter erhöhte für den USV Leitzersdorf auf 4:2 (82.). Letzten Endes ging Leitzersdorf im Duell mit Gaweinstal als Sieger hervor.

Topspiel geht an Leitzersdorf

Der USV Leitzersdorf stabilisiert nach dem Erfolg über den USV Gaweinstal die eigene Position im Klassement. Leitzersdorf ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sechs Siege und ein Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich der USV Leitzersdorf selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Trotz der Niederlage fiel Gaweinstal in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei.

Nach dem USV Gaweinstal stellt Leitzersdorf mit 26 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Am kommenden Samstag trifft der USV Leitzersdorf auf den SC Hohenruppersdorf, Gaweinstal spielt am selben Tag gegen die SG Ulrichskirchen.

2. Klasse Weinviertel Süd: USV Leitzersdorf – USV Gaweinstal, 4:2 (2:2)

82 Alexander Zotter 4:2

73 Dusan Vala 3:2

42 Lukas Kaltenbrunner 2:2

34 Sascha Roch 1:2

32 Jiri Velecky 1:1

18 Dusan Vala 1:0