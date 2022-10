Ulrichskirchen holt Dreier beim USV Gaweinstal

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:39

2. Klasse Weinviertel Süd: Der USV Gaweinstal und die SG Ulrichskirchen boten den 60 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Oliver Hans Groschopf sein Team in der siebten Minute per Elfmeter. Marcel Igl nutzte die Chance für Ulrichskirchen und beförderte in der 24. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause. kaum war das Spiel wieder angepfiffen, gab es erneut einen Strafstoß für die Gastgeber. In Minute 48 ging Gaweinstal durch den zweiten Treffer von Groschopf somit in Führung. Pascal Igl schoss für die SG Ulrichskirchen in der 67. Minute das zweite Tor und konnte erneut ausgleichen. Nur sechs Minuten später erzielten die Gäste die 3:2-Führung durch Alexander Schütz. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:2 zugunsten von Ulrichskirchen.

Ulrichskirchen schießt sich in die Top 5

In der Tabelle liegt der USV Gaweinstal nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Gastgeber. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Gaweinstal auf insgesamt nur sechs Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Mit dem Dreier sprang die SG Ulrichskirchen auf den fünften Platz der 2. Klasse Weinviertel Süd. Vier Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Ulrichskirchen derzeit auf dem Konto. Sechs Spiele ist es her, dass die SG Ulrichskirchen zuletzt eine Niederlage kassierte.

Nächster Prüfstein für den USV Gaweinstal ist der FC Würnitz (Mittwoch, 16:00 Uhr). Ulrichskirchen misst sich am selben Tag mit dem USV Leitzersdorf (15:30 Uhr).

