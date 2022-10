Teilerfolg: Schrick und Obersdorf/P. trennen sich unentschieden

Details Montag, 24. Oktober 2022 00:43

2. Klasse Weinviertel Süd: Der USV Schrick trennte sich an diesem Sonntag vor rund 50 Fußballfans vom SCU Obersdorf/P. mit 2:2. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Sebastian Schalkhammer brachte sein Team in der siebten Minute per Kopf nach vorn. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Alexander Gindl auf Seiten von Obersdorf/P. das 1:1 (45.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Der SCU Obersdorf/P. markierte das 2:1 (69.) durch Michael Müller. Marcel Diwald (Obersdurf/P.) sah in Minute 80 die Gelb-Rote Karte. Für das 2:2 von Schrick zeichnete Alberto Susnjara per Strafstoß verantwortlich (80.). Die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Susnjara-Treffer bringt Teilerfolg

Der USV Schrick muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz neun reicht die Bilanz der Gastgeber derzeit nicht. Schrick verbuchte insgesamt zwei Siege, vier Remis und drei Niederlagen. Drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Der USV Schrick kann einfach nicht gewinnen.

Obersdorf/P. bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz elf. Der Gast schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 24 Gegentore verdauen musste. Einen Sieg, drei Remis und sechs Niederlagen hat der SCU Obersdorf/P. momentan auf dem Konto. Gewinnen hatte bei Obersdorf/P. zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Am kommenden Sonntag trifft Schrick auf den FC Würnitz, der SCU Obersdorf/P. spielt am selben Tag gegen den SV Großschweinbarth.

2. Klasse Weinviertel Süd: USV Schrick – SCU Obersdorf/P, 2:2 (1:1)

80 Alberto Susnjara 2:2

69 Michael Mueller 1:2

45 Alexander Gindl 1:1

7 Sebastian Schalkhammer 1:0