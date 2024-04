Altlichtenwarth deklassiert Sulz

Spielberichte

Details Sonntag, 28. April 2024 02:41

2. Klasse Weinviertel: Altlichtenwarth fertigte vor 100 Besuchern Sulz am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 ab. Der SCU Altlichtenwarth hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Altlichtenwarth war im Hinspiel gegen den USV Sulz in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 7:0-Sieg eingefahren.

Ein Doppelpack brachte den SCU Altlichtenwarth in eine komfortable Position: Tomas Krivanek war gleich zweimal zur Stelle (28./30.). Mit dem 3:0 von Radojica Kalinov für Altlichtenwarth war das Spiel eigentlich schon entschieden (37.). Der SCU Altlichtenwarth gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Krchnak-Hattrick zum Kantersieg

Mit den Treffern zum 6:0 (47./56./70.) sicherte Filip Krchnak Altlichtenwarth nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Schlussendlich setzte sich der SCU Altlichtenwarth mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Sulz festigte Altlichtenwarth den zweiten Tabellenplatz. Der Defensivverbund des SCU Altlichtenwarth steht nahezu felsenfest. Erst 19-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Altlichtenwarth weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 18 Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

In der Tabelle liegt der USV Sulz nach der Pleite weiter auf dem fünften Rang. Zehn Siege, fünf Remis und acht Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Während bei Sulz derzeit mächtig Sand im Getriebe ist – in den letzten vier Spielen holte man keinen Sieg – hat der SCU Altlichtenwarth mit 57 Punkten gut lachen.

Am kommenden Freitag tritt Altlichtenwarth bei der SG Ulrichskirchen an, während der USV Sulz einen Tag später den USV Gaweinstal empfängt.

2. Klasse Weinviertel: SCU Altlichtenwarth – USV Sulz, 6:0 (3:0)

70 Filip Krchnak 6:0

56 Filip Krchnak 5:0

47 Filip Krchnak 4:0

37 Radojica Kalinov 3:0

30 Tomas Krivanek 2:0

28 Tomas Krivanek 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.