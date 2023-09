SV Scheibbs schießt Göstling ab

Details Sonntag, 03. September 2023 00:01

2. Klasse Ybbstal/AV: Über 200 Zuschauer wollten sich das Spiel der 4. Runde zwischen dem SV Scheibbs und dem FC Göstling/Ybbs nicht entgehen lassen. Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SV Raika Scheibbs und Göstling mit dem Endstand von 6:0.

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 206 Zuschauern bereits flott zur Sache. Martin Egger stellte die Führung des SV Scheibbs her (8.). Josef Ekker trug sich in der 25. Spielminute in die Torschützenliste ein und stellte auf 2:0. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Patrick Taschl mit den Treffern (30./37./45.) zum 5:0 für Scheibbs. Die Pausenführung des Tabellenführers fiel deutlich wie verdient aus. Ekker gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für die Heimmannschaft (87.). Schlussendlich setzte sich der SV Raika Scheibbs mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Taschl-Hattrick sorgte für klare Verhältnisse

Der SV Scheibbs ist mit zwölf Punkten aus vier Partien gut in die Saison gestartet.

Durch diese Niederlage fällt der FC Göstling/Ybbs in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Göstling holte auswärts bisher nur vier Zähler.

Am Sonntag muss Scheibbs beim FC Hollenstein ran, zeitgleich wird der FC Göstling/Ybbs vom FCU Strengberg in Empfang genommen.

2. Klasse Ybbstal/AV: SV Raika Scheibbs – FC Göstling/Ybbs, 6:0 (5:0)

87 Josef Ekker 6:0

45 Patrick Taschl 5:0

37 Patrick Taschl 4:0

30 Patrick Taschl 3:0

25 Josef Ekker 2:0

8 Martin Egger 1:0

