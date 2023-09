Ertl gewinnt bei Gresten-Reinsberg und übernimmt die Spitze

Details Samstag, 09. September 2023 00:01

2. Klasse Ybbstal/AV: Rund 120 Besucher kamen zum Spiel der 5. Runde nach Gresten. Mit dem SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg und dem FC Ertl trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für Gresten-Reinsberg schien Ertl aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand.

Es dauerte etwas bis das erste Tor erzielt wurde. Stanislav Klobasa brachte den FC Ertl in der 39. Minute nach vorn. Der Gast nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Ertl bleibt im Spitzenspiel Sieger

In der 52. Minute brachte Patrick Kopf das Netz für den Ligaprimus zum Zappeln. Nachdem Manuel Schachermayer vom Referee mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, musste Ertl in Unterzahl agieren (60.). Das tat dem Tatendrang der Gäste aber keinen Abbruch. Für das 3:0 des FC Ertl sorgte Rene Steinparzer, der in Minute 78 zur Stelle war. Lukas Tonka verkürzte für den SC Gresten später in der 86. Minute auf 1:3. Der Gastgeber wurde deutlich abgehängt, als Ertl auf 4:1 erhöhte (90.). Schlussendlich reklamierte der FC Ertl einen Sieg in der Fremde für sich und wies den SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg in die Schranken.

Bei Gresten-Reinsberg präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (17). Durch diese Niederlage fällt der SC Gresten in der Tabelle auf Platz drei zurück.

Die errungenen drei Zähler gingen für Ertl einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Kommenden Samstag (16:30 Uhr) tritt der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg beim ASV Kienberg/G. an, einen Tag später muss der FC Ertl seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen den SV Opponitz erledigen.

2. Klasse Ybbstal/AV: SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg – FC Ertl, 1:4 (0:1)

90 Simon Schoenegger 1:4

86 Lukas Tonka 1:3

78 Rene Steinparzer 0:3

52 Patrick Kopf 0:2

39 Stanislav Klobasa 0:1

