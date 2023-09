Souveräner Erfolg des SV Scheibbs bei Steinakirchen

Details Sonntag, 17. September 2023 00:01

2. Klasse Ybbstal/AV: 370 Zuschauer kamen in die S&E-Bau-Arena. Die ÖTSU Steinakirchen steckte am Samstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen den SV Scheibbs mit 2:6. Auf dem Papier ging Scheibbs als Favorit ins Spiel gegen Steinakirchen – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Der SV Raika Scheibbs erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Sebastian Brandl traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. In der 18. Minute lenkte Fabian Zehetner den Ball zugunsten der Gäste ins eigene Netz. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Brandl seinen zweiten Treffer nachlegte (42.) und auf 3:0 erhöhte. Die Überlegenheit des SV Scheibbs spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Zehetner trifft in beide Tore

Mit dem 4:0 durch Josef Ekker schien die Partie bereits in der 48. Minute mit dem Tabellenführer einen sicheren Sieger zu haben. Der SV Raika Scheibbs ließ den Vorsprung in der 63. Minute durch einen Treffer von Clemens Hörhan anwachsen.

Scheibbs spielt Steinakirchen schwindlig. Tor durch unsere Nr 13 Hörzi. Rolek Rolek, Ticker-Reporter

Zehetner war es, der in der 65. Minute den Ball im Gehäuse des SV Scheibbs unterbrachte. Für das 2:5 der ÖTSU Steinakirchen zeichnete Alexander Gruber verantwortlich (81.). Stefan Kogler besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für Scheibbs (87.). Letzten Endes holte der SV Raika Scheibbs gegen Steinakirchen drei Zähler.

Trotz der Niederlage belegt die ÖTSU Steinakirchen weiterhin den fünften Tabellenplatz. Die Gastgeber bauen die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der SV Scheibbs ist mit 15 Punkten aus fünf Partien gut in die Saison gestartet. Scheibbs präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 23 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SV Raika Scheibbs.

Der SV Scheibbs ist auswärts noch ohne Punktverlust.

Samstag, den 23.09.2023 tritt Steinakirchen beim FC Hollenstein an (16:00 Uhr), einen Tag später (16:00 Uhr) muss Scheibbs seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen den FCU Strengberg erledigen.

2. Klasse Ybbstal/AV: ÖTSU Steinakirchen – SV Raika Scheibbs, 2:6 (0:3)

87 Stefan Kogler 2:6

81 Alexander Gruber 2:5

65 Fabian Zehetner 1:5

63 Clemens Hoerhan 0:5

48 Josef Ekker 0:4

42 Sebastian Brandl 0:3

18 Eigentor durch Fabian Zehetner 0:2

2 Sebastian Brandl 0:1

