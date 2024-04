Nächste Pleite für Union Wolfsbach beim FCU Strengberg

Spielberichte

2. Klasse Ybbstal/AV: Durch ein 2:1 holte sich der FCU Strengberg vor knapp 90 Besuchern drei Punkte bei der Sportunion Wolfsbach. Einen packenden Auftritt legte Strengberg dabei jedoch nicht hin. Im Hinspiel war der Union Wolfsbach in einem Match auf Augenhöhe ein 2:1-Sieg geglückt.

Die ersten Minuten belauerten sich beide Mannschaften nur. Nach 20 Minuten beförderte der FCU Strengberg das Leder zum 1:0 ins gegnerische Netz. Als Torschütze ließ sich Marcel Schöffmann feiern.

Topchance FCU nach einem Eckball! Die Gäste sind der 2:0 Führung näher als die Heimischen dem Ausgleich! Davescr99, Ticker-Reporter

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Lostak trifft nur vier Minuten nach dem Ausgleich

Die Heimelf fand nach Wiederbeginn besser ins Spiel und war schnell erfolgreich. Strengberg musste den Freistoß-Treffer von Marko Anic zum 1:1 hinnehmen (46.). Doch lange hielt die Freude über den Ausgleich nicht. David Lostak stellte die Weichen für den Gast nur wenige Minuten später auf Sieg, als er in Minute 50 mit dem 2:1 zur Stelle war.

Last Minute Chance der Wolfsbacher aber kein Tor! Davescr99, Ticker-Reporter

Unter dem Strich verbuchte der FCU Strengberg gegen Wolfsbach einen 2:1-Sieg.

Die Sportunion Wolfsbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit nur sieben Zählern auf der Habenseite ziert der Gastgeber das Tabellenende der 2. Klasse Ybbstal/AV. 11:45 – das Torverhältnis der Union Wolfsbach spricht eine mehr als deutliche Sprache. Wolfsbach musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Sportunion Wolfsbach insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Union Wolfsbach hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die vierte Pleite am Stück.

Strengberg klettert nach diesem Spiel auf den siebten Tabellenplatz. Mit erschreckenden 46 Gegentoren stellt der FCU Strengberg die schlechteste Abwehr der Liga. Sechs Siege, ein Remis und neun Niederlagen hat Strengberg derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate des FCU Strengberg konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Am kommenden Samstag trifft Wolfsbach auf die ÖTSU Steinakirchen, Strengberg spielt tags darauf gegen den FC Göstling/Ybbs.

2. Klasse Ybbstal/AV: Sportunion Wolfsbach – FCU Strengberg, 1:2 (1:1)

50 David Lostak 1:2

46 Marko Anic 1:1

20 Marcel Schoeffmann 0:1

