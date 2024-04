Nächster Erfolg für Ertl gegen Gresten-Reinsberg

Spielberichte

2. Klasse Ybbstal/AV: Ein Tor machte den Unterschied – Ertl siegte vor mehr als 200 Zuschauern mit 2:1 gegen den SC Gresten. Einen packenden Auftritt legte der FC Ertl dabei jedoch nicht hin. Im Hinspiel hatte sich der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg als keine große Hürde erwiesen und mit 1:4 verloren.

Zu Beginn taten sich beide Mannschaften schwer die Kontrolle zu übernehmen. Nach 15 Minuten hatten die Heimischen die beste Chance zur Führung vergeben.

Nächste Riesenchance für Ertl doch leider trifft Flo nur den Torhüter! D'Urltalerin, Ticker-Reporter

Doch danach fanden auch die Gäste ihre erste Topchance vor (18.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Lukas Pfeifer mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den Gast.

Tor, Toor, Tooor für FC Ertl zum 1:0 ENDLICH die hoch verdiente Führung für unsre Jungs. Da Luki machts perfekt…Marke Traumtor! D'Urltalerin, Ticker-Reporter

Zur Pause war Ertl im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Klobasa trifft zum Sieg

Für das 1:1 von Gresten-Reinsberg zeichnete Lukas Tonka verantwortlich (50.), der einen Konterangriff erfolgreich abschließen konnte. Stanislav Klobasa versenkte die Kugel zum 2:1 (79.).

Tor, Toor, Tooor für FC Ertl zum 2:1 STANNIIIII MACHTSSSS… er verwertet eine schöne Vorlage von Rene durch die Beine des Torhüters … D'Urltalerin, Ticker-Reporter

Schließlich strich der FC Ertl die Optimalausbeute gegen den SC Gresten ein.

Wer Ertl besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 17 Gegentreffer kassierte die Heimmannschaft. Die Saisonbilanz des FC Ertl sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei 14 Siegen und einem Unentschieden büßte Ertl lediglich eine Niederlage ein. Den FC Ertl scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Mit beeindruckenden 65 Treffern stellt der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg den besten Angriff der 2. Klasse Ybbstal/AV, allerdings fand Ertl diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Nur dreimal gab sich Gresten-Reinsberg bisher geschlagen. In den letzten fünf Partien ließ der SC Gresten zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Der FC Ertl setzte sich mit diesem Sieg vom SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg ab und nimmt nun mit 43 Punkten den zweiten Rang ein, während Gresten-Reinsberg weiterhin 38 Zähler auf dem Konto hat und den dritten Tabellenplatz einnimmt.

Ertl tritt am kommenden Samstag beim SV Opponitz an, der SC Gresten empfängt am selben Tag den ASV Kienberg/G.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Ertl – SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg, 2:1 (1:0)

79 Stanislav Klobasa 2:1

50 Lukas Tonka 1:1

43 Lukas Pfeifer 1:0

