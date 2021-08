Sonntagberg gibt 3:0-Pausenführung gegen Aschbach aus der Hand

Details Samstag, 21. August 2021 07:42

2. Klasse Ybbstal/AV: Der FC Sonntagberg hatte den Sieg scheinbar schon so gut wie sicher, am Ende verblieb jedoch nur ein einziger Punkt auf der Habenseite: 3:3 lautete das Resultat. Vor rund 95 Fans spielten die Gastgeber in Halbzeit eins groß auf. Im zweiten Durchgang drehte Aschbach den Spieß um.

Gleich in der Anfangsphase zeigten die Gastgeber wer hier der Hausherr ist. Die Heimmannschaft ging in Minute acht durch Attila Beszterczei in Führung. Sonntagberg machte gleich weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Furkan Bora (9.) auf 2:0. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Tamas Nagy mit dem 3:0 für den FC Sonntagberg zur Stelle (45.). Zur Halbzeit blickte Sonntagberg auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Starke Schlussphase der Gäste reichte zum Punktgewinn

Als die Schlussphase begann verkürzte die SU Raika Aschbach durch einen Treffer von Melvüt Tekcan auf 1:3 (77.). Halil Tekcan ließ sich in der 84. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:3 für die Gäste. Kurz vor Ende der Partie war es Igor Miseje, der die SU Aschbach rettete und den Ausgleich markierte (90.). Gedanklich hatte der FC Sonntagberg den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte Aschbach am Ende noch den Teilerfolg.

Bei Sonntagberg präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). Der FC Sonntagberg bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwei. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Sonntagberg bei.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung der SU Raika Aschbach nicht sonderlich aus.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Sonntagberg – SU Raika Aschbach, 3:3 (3:0)

8 Attila Beszterczei 1:0

9 Furkan Bora 2:0

45 Tamas Nagy 3:0

77 Mevluet Tekcan 3:1

84 Halil Tekcan 3:2

90 Igor Miseje 3:3

