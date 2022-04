Wichtiger Dreier für Ybbsitz im Topspiel gegen Sonntagberg

Details Montag, 11. April 2022 01:35

2. Klasse Ybbstal/AV: Mit Sonntagberg und Ybbsitz trafen sich am Sonntag vor rund 120 Zuschauern zwei Topteams. Für den FC Sonntagberg schien der SCU Ybbsitz aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:5-Niederlage stand. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SCU Ybbsitz heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Sonntagberg ging durch Benjamin Morina in der neunten Minute in Führung. Wer glaubte, Ybbsitz sei geschockt, irrte. Zoran Milutinovic machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (14.). Das 2:1 des Gasts stellte Michael Berger sicher (18.). Felix Wodicka schoss die Kugel zum 3:1 für den SCU Ybbsitz über die Linie (23.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Milutinovic seinen zweiten Treffer nachlegte (41.). Nach dem souveränen Auftreten von Ybbsitz überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Wodicka vollendete zum sechsten Tagestreffer in der 66. Spielminute. Letztlich fuhr der SCU Ybbsitz einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Sieg binnen neun Minuten "vorbereitet"

Der FC Sonntagberg verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und vier Niederlagen. Die Situation bei der Heimmannschaft bleibt angespannt. Gegen Ybbsitz kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Am SCU Ybbsitz gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst elfmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 2. Klasse Ybbstal/AV. Ybbsitz sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und eine Niederlage dazu. Mit vier Siegen in Folge ist der SCU Ybbsitz so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am Sonntag muss Sonntagberg beim USV Intersport Winninger Ferschnitz ran, zeitgleich wird Ybbsitz vom FC Ertl in Empfang genommen.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Sonntagberg – SCU Ybbsitz, 1:5 (1:4)

66 Felix Wodicka 1:5

41 Zoran Milutinovic 1:4

23 Felix Wodicka 1:3

18 Michael Berger 1:2

14 Zoran Milutinovic 1:1

9 Benjamin Morina 1:0