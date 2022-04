Strengberg besiegt Union Wolfsbach souverän mit 3:0

Details Samstag, 30. April 2022 01:09

2. Klasse Ybbstal/AV: Der FCU Strengberg kam vor rund 80 Fans gegen Wolfsbach zu einem klaren 3:0-Erfolg. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Strengberg löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Das Hinspiel auf dem Platz der Sportunion Wolfsbach war mit einem 3:1-Sieg zugunsten des FCU Strengberg geendet.

Durch ein Eigentor von Sebastian Plank gelang Strengberg das Führungstor. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Thomas Fehringer versenkte die Kugel zum 2:0 für den FCU Strengberg (80.). Patrick Ziernwald gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den Gastgeber (89.). Ein starker Auftritt ermöglichte Strengberg am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen die Union Wolfsbach.

Zwei späte Treffer sicherten den Sieg

Durch die drei Punkte gegen Wolfsbach verbesserte sich der FCU Strengberg auf Platz fünf. Mit dem Sieg baute der FCU Strengberg die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Strengberg zehn Siege, ein Remis und kassierte erst acht Niederlagen. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Strengberg in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Die Sportunion Wolfsbach holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Nach der klaren Pleite gegen den FCU Strengberg steht die Union Wolfsbach mit dem Rücken zur Wand. Insbesondere an vorderster Front liegt bei Wolfsbach das Problem. Erst 19 Treffer markierte der Gast – kein Team der 2. Klasse Ybbstal/AV ist schlechter. Nun musste sich die Sportunion Wolfsbach schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Union Wolfsbach baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die Leistungssteigerung von Wolfsbach lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo die Sportunion Wolfsbach einen deutlich verbesserten siebten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 14 ab.

Nächster Prüfstein für Strengberg ist der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 16:30). Die Union Wolfsbach misst sich zur selben Zeit mit dem FC Sonntagberg.

2. Klasse Ybbstal/AV: FCU Strengberg – Sportunion Wolfsbach, 3:0 (1:0)

89 Patrick Ziernwald 3:0

80 Thomas Fehringer 2:0

12 Eigentor durch Sebastian Plank 1:0