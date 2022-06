Wolfsbachs Puljic erledigt Göstling

Details Samstag, 04. Juni 2022 01:22

2. Klasse Ybbstal/AV: An die 50 Fans fanden sich am Sportplatz in Göstling ein um das Spiel der 28. Runde mitzuverfolgen. Die Union Wolfsbach erreichte einen 4:2-Erfolg bei Göstling. Das Hinspiel gegen den FC Göstling/Ybbs hatte Wolfsbach für sich entschieden und einen 1:0-Sieg gefeiert.

Die Sportunion Wolfsbach ging durch Igor Puljic in der siebten Minute in Führung. Bereits in der elften Minute erhöhte Johannes Tanzer den Vorsprung der Gäste. Puljic brachte die Union Wolfsbach in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (17.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Jakob Haidler in der 23. Minute mit dem 1:3. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Puljic überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für Wolfsbach (48.). Mit dem Treffer zum 2:4 in der 82. Minute machte Haidler zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zur Sportunion Wolfsbach war jedoch weiterhin groß. Am Ende verbuchte die Union Wolfsbach gegen Göstling einen Sieg.

Wolfsbach überholt Göstling/Ybbs

80 Tore kassierte der FC Göstling/Ybbs bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Ybbstal/AV. Kurz vor Saisonende besetzt das Heimteam mit 19 Punkten den 14. Tabellenplatz. Mit nun schon 19 Niederlagen, aber nur sechs Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Göstling alles andere als positiv. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den FC Göstling/Ybbs, sodass man lediglich drei Punkte holte.

Wolfsbach rangiert mit 19 Zählern auf dem 13. Platz des Tableaus. In der Verteidigung der Sportunion Wolfsbach stimmt es ganz und gar nicht: 78 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Die Union Wolfsbach bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, vier Unentschieden und 17 Pleiten. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Wolfsbach etwas bescheiden daher. Lediglich drei Punkte ergatterte die Sportunion Wolfsbach.

Kommende Woche tritt Göstling beim SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg an (Sonntag, 17:30 Uhr), parallel genießt die Union Wolfsbach Heimrecht gegen den SCU Ybbsitz.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Göstling/Ybbs – Sportunion Wolfsbach, 2:4 (1:3)

82 Jakob Haidler 2:4

48 Igor Puljic 1:4

23 Jakob Haidler 1:3

17 Igor Puljic 0:3

11 Johannes Tanzer 0:2

7 Igor Puljic 0:1