Zuversicht beim NÖFV: "Pünktlicher Saisonstart"

Details Montag, 07. Februar 2022 16:17

Das sind wirklich gute Nachrichten für den Amateur-Fußball: Der Niederösterreichische Fußball-Verband (NÖFV) bestätigte am Montag gegenüber Ligaportal, dass man trotz der aktuellen Covid-Maßnahmen mit einer rechtzeitig startenden Frühjahrssaion 2022 rechnet! Robert Ruzak, Vorsitzender des Sportreferates im NÖFV, meinte dazu: "Wir blicken zuversichtlich in die nächsten Wochen und gehen auch grundsätzlich davon aus pünktlich, also Mitte März, mit dem Meisterschafts-Start beginnen zu können.

Ligaportal erhielt auf Vermittlung von Verbands-Präsident Johann Gartner dankenswerterweise ein ausführliches Statement vom NÖFV. Darin meinte Robert Ruzak, der für den Spielbetrieb im Verband zuständig ist: "Die Frage "unter welchen Voraussetzungen die kommende Frühjahrssaison beginnt" ist natürlich schwer zu beantworten, da dies immer von den Vorgaben der Bundesregierung und nicht zuletzt von den Infektions- und Spitalszahlen abhängig ist, welche sich Woche für Woche ja verändern."

"Mittlerweile schon fast 400 Vorbereitungsspiele abgewickelt"

"Wir können nur vom derzeitigen IST-Zustand ausgehen und hier sind wir bereits in der doch eher zufriedenen Situation, mittlerweile schon fast 400 Vorbereitungsspiele abgewickelt zu haben", so Ruzak. Dies zeigt, "dass die Vereine mit der derzeitigen Situation doch sehr gut umgehen und wir sind daher eigentlich auch sehr zuversichtlich, dass wir mit der Meisterschaft beginnen können."

"Natürlich wird es die eine oder andere Einschränkung geben, womöglich 3G, (eingeschränkte) Maskenpflicht etc. aber ich denke die Vereine haben auch schon im Spätherbst bewiesen, damit gut umgehen zu können, sodass ich hier kein Problem sehe, unsere Frühjahrs-Meisterschaft beginnen zu können. Erfreulich war natürlich auch die Anhebung der Sperrstunde von 22.00 auf 24.00 Uhr, denn auch das hätte bei Abendspielen für die Vereine doch auch Nachteile mit sich gebracht, die Kantinen kurz nach Spielende schon schließen zu müssen."

Dazu erklärte Ruzak weiters: "Wir übernehmen aus dem Herbst (wo die Situation noch angespannter war als jetzt) auch jene Bestimmungen, die es den Vereinen u.a. ermöglicht, im Falle des Falles (behördlich angeordnete Quarantäne von mindestens drei Spielern), ein Spiel abzusagen."

"Pünktlich mit dem Meisterschafts-Start beginnen zu können"

Das Beste kommt zum Schluss. Darin hält Ruzak fest: "Zusammengefasst blicken wir zuversichtlich in die nächsten Wochen und gehen auch grundsätzlich davon aus pünktlich, also Mitte März, mit dem Meisterschafts-Start beginnen zu können."

Durchwegs gute Nachrichten also für den niederösterreichischen Amateur-Fußball: Ligaportal möchte sich für die Hilfe bei Johann Gartner und Robert Ruzak herzlich bedanken!