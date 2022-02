SC Leopoldsdorf/Mfd. glaubt an den Klassenerhalt

Details Donnerstag, 10. Februar 2022 16:45

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Dominik Seidl, Obmann beim SC Leopoldsdorf im Marchfelde, an der Reihe. Die Mannschaft von Neo-Trainer Andreas Schneider überwintert in der 2. Landesliga Ost nach nur einem Sieg, drei Remis und neun Niederlagen mit sechs Punkten auf Rang 14 und geht damit als Schlusslicht ins Frühjahr. Doch Seidl ist zuversichtlich, dass die Marchfelder den Klassenerhalt schaffen: "Unsere Zielsetzung ist weiterhin ein Weiterverbleib in der 2. Landesliga Ost und das in erster Linie auf rein sportlicher Basis."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Domink Seidl: "Sportlich gesehen sind wir mit der Platzierung nicht zufrieden zumal wir eigentlich mit einem direkten Abstiegsrang nichts zu tun haben wollten. Natürlich waren die ersten sieben Runden der Hinrunde auslosungstechnisch nicht optimal für uns und der Abgang bzw. die Trennung von Richard Strohmayer als Trainer nicht leicht, aber mit der Interimslösung Martin Krejci/Daniel Olbricht kam ein neuer Elan und zugleich die ersten Punkte. Schlussendlich war das direkte Duell mit Breitenau ein 6 Punkte-Spiel für uns und ein wesentlicher Faktor, dass aktuell nur zwei Punkte zwischen uns liegen."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Seidl: "Die Stimmung ist sehr gut. Wir konnten als Verein alle unsere Altlasten und Probleme in den vergangenen Monaten vollends auflösen und haben zudem gerade eine Sanierung der Kabinentrakte in Angriff genommen. Bis zum Start der Rückrunde werden die Arbeiten abgeschlossen sein. Zudem fügen sich die neuen Spieler sehr gut in unser bestehendes Mannschaftsklima ein und mit dem neuen Mann an der Seitenlinie (Andreas Schneider) haben wir jemand an Bord der optimal und respektvoll mit dem Team arbeitet."

Wichtige Verstärkungen für die Offensive

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Seidl: "Abgänge sind Marco Theuermann (Karrierepause), Marco Sabatnig (Großweikersdorf), Marcel Ganser (Mannsdorf-Großenzersdorf KM II) und Maximilian Furlan (Hirschstetten). Als Zugänge stehen Martin Balaz, Dusan Krcho, Michal Takac, Santiago Gans-Lombas, Henry Obemeata-Gimoh und David Strohhäussl fest. Handlungsbedarf bestand für uns in erster Linie im offensiven Bereich und mit Dusan Krcho und Martin Balaz haben wir hier zwei interessante Spieler gewonnen, welche das Offensivspiel beleben können. Zudem wird Peter Kozic die Zeit bekommen wieder zu alter Stärke zu finden, um so eine weitere Variante in der Offensive zu stellen."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Seidl: "Ein großes Problem war für uns die Verletzung von Peter Kozic, welche sich über die kompletten 13 Runden der Hinrunde gezogen hat und voraussichtlich auch noch im Frühjahr ein Thema sein wird. Damit waren wir in der Offensive nicht variantenreich und meistens nur zum „reagieren“ gezwungen. Von gröberen Erkrankungen sind wir Gottseidank verschont geblieben."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Seidl: "Unsere Zielsetzung ist weiterhin ein Weiterverbleib in der 2. Landesliga Ost und das in erster Linie auf rein sportlicher Basis."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Seidl: "Ja ich gehe davon aus, dass wir das Thema Corona endlich im Griff haben und von Seiten der Verbände, Sportministerium und Politik Konzepte für den Breiten- und Amateursport entwickelt worden sind. Es gab mittlerweile genug Zeit um Erfahrungswerte zu sammeln und Fahrpläne für worst-case-Szenarien zu entwickeln. Wir geben ja in Österreich auch Milliarden Euro für eine Impflotterie aus und daher gehe ich fest davon aus, dass der Breitensport nicht zur Nebensache verkommen wird. Sollte ich mich dennoch irren, dann wäre das ein Armutszeugnis für unsere Führungsebene und ein Nackenschlag für den Amateurfußball."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Seidl: "Stockerau, Gloggnitz und Korneuburg – am Ende sehe ich Stockerau vorne."