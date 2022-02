SVg Breitenau/Schwarzau will in einen Lauf kommen

Details Sonntag, 13. Februar 2022 07:08

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Markus Krachler:: "Wir blicken auf eine sehr durchwachsene Herbstsaison zurück. Zum einen hatten wir leider großes Verletzungspech und konnten daher eigentlich nie in voller Besetzung spielen. Zum anderen haben wir in einigen Spielen wie gegen Wolkersdorf, Eggendorf oder Leopoldsdorf unglücklich bzw. naiv viele Punkte verschenkt. Unser Potential konnten wir nur selten auf den Platz bringen."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Krachler: "Die Stimmung ist allgemein sehr gut. Jeder weiß, welches Potential in der Mannschaft steckt. Wir wissen, dass wir mit den verletzungsbedingten Rückkehrern und ein paar Erfolgserlebnissen in einen Lauf kommen können und für viele Punkte im Frühjahr gut sind."

Zahlreiche Zu- und Abgänge in der Transferzeit

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Krachler: "Max Schwaiger, Dominik Altrichter und Martin Leidl haben sich für einen Wechsel zu Scheiblingkirchen II in die 2. Klasse entschieden. Mario Hofer geht nach Willendorf und Marcus Marzinger wechselt zu Bad Vöslau. Im Gegenzug kommen Tormann Richard Mrozek und Stürmer Mihal Tomas aus der dritten Liga in Tschechien. Zusätzlich konnte Dominik Riegler für die Defensive geholt werden. Philipp Schwarz kehrt nach einem Auslandssemester zurück und wird mit dem zweiten Rückkehrer Marcel Sittler die Defensive verstärken. Aus der Jugend wurde Elias Meisl nach Kurzeinsätzen im Herbst vollständig in die Kampfmannschaft hochgezogen."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Krachler: "Raphael Pirollo hat es mit einer Knieverletzung am schwersten erwischt. Er arbeitet momentan am Comeback und sollte im Laufe der Rückrunde wieder zur Verfügung stehen. Marcel Sauer sowie Kapitän Patrick Haas haben ihre Verletzungen aus dem Herbst auskuriert und sind bereit für die Rückrunde."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Krachler: "Das ausgegebene Ziel ist natürlich einzig der Klassenerhalt."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Krachler: "Definitiv. Es wurden nach einigen Anpassungen jetzt annehmbare Regelungen vorgegeben, die einen normalen Ablauf der Meisterschaft sicherstellen sollten."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Krachler: "Viele Mannschaften haben sich im Winter mit richtigen Kaliebern verstärkt. Jeder aus den Top 6 bis 7 kann den Titel holen. Es wird auch sehr stark davon abhängen, welche Mannschaft die Transfers am schnellsten integrieren kann."