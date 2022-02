FC Mistelbach setzt sich realistische Ziele

Details Mittwoch, 16. Februar 2022 11:05

Im Ligaportal-Interview ist dieses Mal Alfred Rötzer, Trainer des FC Mistelbach, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 2. Landesliga West nach drei Siegen, fünf Remis und fünf Niederlagen mit 14 Punkten auf Rang elf. Rötzer fasst die Stimmungslage nach der Herbstsaison so zusammen: "Wir sind ein sehr familiärer und bodenständig geführter Verein, der sich realistische Ziele setzt. Wir heben bei sportlichen Erfolgen nicht ab und sind bei Niederlagen nicht am Boden zerstört."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Alfred Rötzer:: "Wir wussten schon im Sommer, dass für uns diese Saison sehr schwer wird, weil sich viele Titelkandidaten mit Ex-Profis, sowie Regionalliga- und Landesligaspielern verstärkt haben. Trotzdem sind wir relativ gut gestartet und wurden dann durch eine Corona-Zwangspause gestoppt. Aus der kamen wir zwar mit einem 8:0-Erfolg in Breitenau, aber dann ging nicht mehr viel und es kam alles zusammen was es im Fußball nur geben kann."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Rötzer: "Wir sind ein sehr familiärer und bodenständig geführter Verein, der sich realistische Ziele setzt. Wir heben bei sportlichen Erfolgen nicht ab und sind bei Niederlagen nicht am Boden zerstört. Somit ist die Stimmung bei uns dank dem Vorstand und der besten Zeugwartin unserer 'Gitti' immer sehr gut. Trotzdem sind wir natürlich sportlich sehr ehrgeizig und da sind wir mit der Punkteausbeute nicht zufrieden."

Gleich sieben Neue und fünf Abgänge in der Transferzeit

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Rötzer: "Die Zugänge sind Petr Fojtik (Breclav/CZE), Michael Steingassner (Korneuburg), Michael Bernhard (Wienerberg), Jonas Beißer (FavAC II), Daniel Mitrovic (A11 - Rapid Oberlaa), Onsi Fouli (1210 Wien) und Ozan Yavuz (Sportunion Mauer). Als Abgänge stehen Tomas Tok (Tschechien), Lukas Stetter und Andreas Kleibl (beide Hohenau), Benjamin Haller (Korneuburg) sowie Marcel Hrabak (Großebersdorf) fest."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Rötzer: "Ja, wir hatten zwar keine muskulären Verletzungen, aber trotzdem immer wieder verletzungsbedingt oder berufliche Ausfälle und Corona hat uns bekanntlich auch erwischt."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Rötzer: "Wenn man sich unsere Tordifferenz ansieht ist klar, dass wir in der Defensive einiges zu tun haben. Tore haben wir ja mit einer Ausnahme, nämlich in Stockerau, immer geschossen. Wir haben mit Tomas Tok einen sehr wertvollen Spieler, der viele Vorlagen und auch selbst Tore erzielte, verloren. Das müssen jetzt andere Spieler übernehmen. Wenn wir einen Mittelfeldplatz schaffen, können wir schon sehr zufrieden sein."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Rötzer: "Ich glaube, mit der jetzigen Entwicklung können wir die Saison fertig spielen."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Rötzer: "Es gibt so viele Titelkandidaten wie noch nie: Gloggnitz, Bisamberg, Brunn, Eggendorf und Stockerau. Korneuburg ist von den Punkten schon weiter hinten, aber sie haben noch kräftig im Winter investiert und werden alles probieren."