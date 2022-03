ASK Bad Vöslau will Erfolgserlebnisse sammeln

Details Samstag, 12. März 2022 07:26

Im Ligaportal-Interview ist dieses Mal Sascha Steinacher, Co-Trainer des ASK Bad Vöslau, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 2. Landesliga West nach vier Siegen, zwei Remis und sieben Niederlagen mit 14 Punkten auf Rang zwölf.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Sascha Steinacher:: "Grundsätzlich sind wir mit der Tabellensituation nicht zufrieden. Wir sind der Meinung, dass die Mannschaft wesentlich mehr Qualität hat, als der Tabellenplatz aussagt. Das haben auch vereinzelte Ergebnisse gezeigt, wie zum Beispiel die Siege gegen Gloggnitz oder Bisamberg. Aber wir haben viele junge Spieler, die wir integrieren und die den nächsten Schritt machen konnten. Das Ganze ist ein Prozess, der Zeit braucht. Man wird in der Rückrunde sehen inwieweit der Prozess abgeschlossen ist."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Steinacher: "Die Stimmung im Verein ist immer positiv. Unser Obmann hat sich ein tolles Team vom Vorstand über die Kantinenhelfer bis zum Zeugwart zusammengestellt, die alles für die Mannschaft und den Verein tun. Beim ASK ist ein sehr hoher Wohlfühlfaktor gegeben."

Durch Zugänge wird mehr Konstanz erhofft

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Steinacher: "Wir haben uns auf der einen oder anderen Position verstärkt. Bisher hat sich jeder Neuzugang gut in die Mannschaft eingebracht und integriert. Wir erhoffen uns natürlich dadurch auch mehr Konstanz in den Leistungen und eine Qualitätssteigerung in der Rückrunde."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Steinacher: "Leider hatten wir in der Hinrunde recht viel Verletzungspech. Vor allem sind immer wieder Leistungsträger länger ausgefallen. Das war leider auch ein Mitgrund für unsere Leistungsschwankungen. Alle verletzten Spieler sind aber zurück und somit können wir Stand jetzt aus dem Vollen schöpfen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Steinacher: "Wir wollen weiterhin die Entwicklung der jungen Spieler vorantreiben und denken dann von Spiel zu Spiel. Wir wollen möglichst viele Erfolgserlebnisse sammeln, was sich durch Leistungen und natürlich auch durch Ergebnisse definiert."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Steinacher: "Wir gehen davon aus, dass die Saison ohne große Einschränkungen zu Ende gespielt wird."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Steinacher: "Es gibt mehrere Mannschaften, die den Titel holen können. Die ersten fünf Teams sind ganz eng zusammen und haben alle viel Qualität in den eigenen Reihen. Schwer zu sagen, wer das Rennen machen wird, aber wer auch immer am Ende oben steht, der hat es auch absolut verdient!"