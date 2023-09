Unentschieden zwischen Vösendorf und Mistelbach

Details Samstag, 02. September 2023 00:02

2. Landesliga Ost: Etwa 340 Besucher kamen nach Vösendorf zum Duell zwischen dem ASV Vösendorf und dem FC Mistelbach. Das Spiel vom Freitag zwischen dem ASV Vösendorf und dem FC spusu Mistelbach endete mit einem 2:2-Remis. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Vösendorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Mathias Svoboda traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Erst nach einer halben Stunde konnten die Gäste auf den Rückstand antworten. Für das erste Tor des FC Mistelbach war Albert Kautz verantwortlich, der in der 30. Minute das 1:1 besorgte. Der Ausgleich verschaffte den Gästen Rückenwind. Fünf Minuten später war das Spiel gedreht. Tomas Tok nutzte die Chance für die Gäste und beförderte in der 35. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Zur Pause behielt Mistelbach die Nase knapp vorn.

Kirimli rettet Unentschieden

Die Heimischen wollten die Niederlage aber nicht akzeptieren und kamen nochmal zurück. Yasin Kirimli schoss für den ASV Vösendorf in der 72. Minute das zweite Tor. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die Gastgeber und der FC spusu Mistelbach spielten unentschieden.

Ein Punkt reichte Vösendorf, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun sechs Punkten steht der ASV Vösendorf auf Platz acht. Am liebsten teilt Vösendorf die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher einmal bewies. Der letzte Dreier liegt für den ASV Vösendorf bereits drei Spiele zurück.

Der FC Mistelbach bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz vier. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Mistelbach bei. Der FC spusu Mistelbach ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nächster Prüfstein für Vösendorf ist der SC Brunn/Geb. (Freitag, 19:30 Uhr). Der FC Mistelbach misst sich am selben Tag mit dem SV Horn Amateure (20:00 Uhr).

2. Landesliga Ost: ASV Vösendorf – FC spusu Mistelbach, 2:2 (1:2)

72 Yasin Kirimli 2:2

35 Tomas Tok 1:2

30 Albert Kautz 1:1

4 Mathias Svoboda 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.