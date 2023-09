Katzelsdorf triumphiert bei Admira Panthers

Details Sonntag, 10. September 2023 00:01

2. Landesliga Ost: Etwa 50 Zuschauer kamen in die Motion-Invest-Arena und wollten das Spiel der 6. Runde zwischen den Admira Panthers und dem SC Katzelsdorf sehen. Der SC Katzelsdorf fügte FC Flyeralarm Admira Panthers am Samstag die erste Saisonniederlage bei und siegte mit 4:2.

Nach fünf Minuten hatten die Gäste ihre erste Möglichkeit nach einem Freistoß, doch der Kopfball fand den Weg nicht ins Tor. In Minute 13 dann eine ähnliche Situation auf der anderen Seite, doch wieder landete der Kopfball neben dem Gehäuse. Nach einer Viertelstunde ertönte dann ein Elfmeterpfiff für die Gastgeber. Martin Krienzer brachte Admira Panthers nach 17 Minuten vom Punkt die 1:0-Führung. Die passende Antwort hatte Rona Bumba parat, als er in der 23. Minute zum 1:1-Ausgleich traf. In den Minuten vor der Pause kamen die Hausherren wieder zu guten Möglichkeiten, konnten diese aber nicht nutzen.

Toller Pass in die Spitze und fast wäre es auf ein 1:1 gegen den Torhüter raus gelaufen aber die Nr.7 der Gäste konnte mit einem riskanten Tackling gerade noch die Situation entschärfen. Daniel Skarek, Ticker-Reporter

Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Katzelsdorf dreht nach der Pause auf

Bereits zwei Minuten nach dem Wiederbeginn vergaben die Gäste eine Topmöglichkeit. Der Treffer zum 2:1 sicherte Katzelsdorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Bumba in diesem Spiel (54.).

Nach einer Ecke sieht der Torhüter der Heimmannschaft extrem schlecht aus. Er wurde zwar gestört aber laut dem Schiedsrichter nichts regelwidriges. Der Ball fällt vor die Füße der Nr.30 und die schiebt locker ein. Daniel Skarek, Ticker-Reporter

Lukas Stetter versenkte die Kugel zum 3:1 (67.), nachdem die Heimelf den Ball nicht aus der Gefahrenzone klären konnte. Für das 4:1 des SC Katzelsdorf sorgte Richard Amaechi Johnson, der in Minute 74 zur Stelle war. Christopher Olsa verkürzte für FC Flyeralarm Admira Panthers später in der 85. Minute auf 2:4. Nur eine Minue später konnte Keeper Martin Skarek den Anschlusstreffer der Heimelf mit einer tollen Parade verhindern. Am Ende nahm Katzelsdorf beim Gastgeber einen Auswärtssieg mit.

Durch diese Niederlage fällt Admira Panthers in der Tabelle auf Platz fünf zurück.

Der SC Katzelsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Zähler katapultierten die Gäste in der Tabelle auf Platz neun. Die Defensive von Katzelsdorf muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 13-mal war dies der Fall.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am Freitag, den 15.09.2023 (19:30 Uhr) steht für FC Flyeralarm Admira Panthers eine Auswärtsaufgabe gegen den FC Klosterneuburg an. Der SC Katzelsdorf tritt einen Tag später daheim gegen den FC spusu Mistelbach an.

2. Landesliga Ost: FC Flyeralarm Admira Panthers – SC Katzelsdorf, 2:4 (1:1)

85 Christopher Olsa 2:4

74 Richard Amaechi Johnson 1:4

67 Lukas Stetter 1:3

54 Rona Bumba 1:2

23 Rona Bumba 1:1

17 Martin Krienzer 1:0

