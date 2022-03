1. FC Bisamberg patzt gegen SVg Breitenau/Schwarzau

Details Samstag, 26. März 2022 09:21

Für den 1. FC Bisamberg ist der Frühjahrsauftakt in der 2. Landesliga Ost am Freitagabend nicht nach Wunsch verlaufen. Der Titelkandidat kam im Heimspiel gegen die SVg Breitenau/Schwarzau nur zu einem 1:1-Remis. Damit fiel Bisamberg in der Tabelle auch vom zweiten auf den dritten Platz zurück, da der ASK Eggendorf daheim gegen Obergänserndorf einen 2:1-Erfolg feierte und nun zumindest vor den Samstag-Spielen erster Verfolger von Spitzenreiter SV Gloggnitz ist.

Der neue Breitenau-Trainer Reinhold Fucik, der nach der Herbstsaison Jochen Wöhrer ersetzt hatte, konnte sich fast über einen idealen Einstand freuen. Seine Mannschaft stand zur Winterpause mit nur acht Punkten auf Rang 13 und damit an vorletzter Stelle. Doch Fucik brachte neues Selbstvertrauen nach Breitenau zurück und zeigte sich im Gespräch mit Ligaportal überglücklich über das erste Pflichtspiel im Jahr 2022: "Wir haben uns den Punkt mehr als nur verdient, Dieses Erfolgserlebnis war für meine Mannschaft ganz wichtig, am Ende sind sie mit leuchtenden Augen in der Kabine gesessen."

Stürmer Mihal Tomas, der in der Transferzeit neu geholt wurde, brachte die Gäste bereits in der siebenten Minute früh mit 1:0 in Führung. "Wir hatten uns für das Spiel viel vorgenommen und sind von Beginn an sehr kompakt aufgetreten. Nach einem Eckball haben wir dann auch getroffen und hatten in der Folge die Kontrolle über das Spiel. Leider haben wir dann unsere Möglichkeiten auf einen zweiten Treffer ausgelassen", beschreibt Fucik den Spielverlauf.

"Großes Ziel ist natürlich der Klassenerhalt"

Der späte Ausgleich für Bisamberg durch Markus Burger zum 1:1 (78.) leitete aus Sicht des Breitenau-Trainers dann eine turbulente Schlussphase ein. "Wir haben zwar nach einem Corner den Ausgleich kassiert, aber danach auch noch einen Matchball gehabt. Leider hat unser Legionär jedoch aus fünf Metern vergeben. Man muss aber ehrlich sein: Ganz am Ende gab es auch noch eine brenzlige Situation für Bisamberg."

Dennoch fiel das Fazit von Fucik in seiner Analyse gegenüber Ligaportal zufrieden aus: "Die Kadersituation hat sich doch verändert und wir hatten leider selten alle Spieler beim Training. Aber im Vergleich zum Herbst hatten wir mit unseren neuen Grundsätzen einen klaren Aufwärtstrend. Großes Ziel ist natürlich der Klassenerhalt. Dafür gilt es jetzt weiter fleißig zu punkten."