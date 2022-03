Spitzenreiter Gloggnitz lässt Leopoldsdorf keine Chance

Details Samstag, 26. März 2022 19:12

Der SV Gloggnitz hat am Samstag einen idealen Auftakt in die Frühjahrssaison der 2. Landesliga Ost hingelegt. Der Winterkönig kam im Heimspiel gegen Schlusslicht SC Leopoldsdorf Marchfeld zu einem 2:0-Erfolg. Damit baute Spitzenreiter Gloggnitz nach der 14. Runde seine Tabellenführung aus und hat nun schon je vier Punkte Vorsprung auf die neuen ersten Verfolger aus Stockerau und Eggendorf. Lediglich zwei Verletzungen bremsten etwas die Euphorie.

Gloggnitz konnte zudem auch die Freitags-Umfaller von Bisamberg (nur 1:1 daheim gegen Breitenau) und Brunn am Gebirge (1:2-Heimpleite gegen Bad Vöslau) perfekt für sich nutzen. Treffer von Robin Maydl in der 32. Minute und Lukas Grill in der 45. Minute entschieden die Partie dabei schon vor der Pause.

Für die Mannschaft von Gloggnitz-Trainer Thomas Leonhardsberger sieht es nun an der Tabellenspitze sehr erfreulich aus: Mit 30 Punkten hat der Leader die Konkurrenz bereits etwas distanziert: Der SV Stockerau und der ASK Eggendorf halten bei jeweils 26 Zählern, dahinter folgt Bisamberg mit 25 Punkten. Brunn/Geb. mit 23 Zählern sowie Vösendorf mit 22 Punkten sind schon weit zurückgefallen.

Die nächste Aufgabe für Gloggnitz ist nun in der kommenden Woche das Heimspiel gegen Sierndorf. Dann kann die Tabellensituation für den Leader vielleicht sogar noch besser aussehen.

Gleich zwei Mal Verletzungspech beim Spitzenreiter

Gloggnitz-Obmann Johann Tauchner freute sich nach dem Schlusspfiff im Gespräch mit Ligaportal über den guten Einstand in das Pflichtspiel-Jahr 2022 freute: "Wir haben einen verdienten Sieg gefeiert. Natürlich ist es schön, wenn man dann nach der Partie auf die Tabelle sehen kann. In unserer Liga kann aber jede Mannschaft jeden Gegner schlagen."

"Auch Leopoldsdorf hat einige Verstärkungen geholt und ist nicht zu unterschätzen. Wir waren also gewarnt und haben uns auch entsprechend vorbereitet", so der Vereins-Obmann. Einziger Makel aus Sicht des SV Gloggnitz war das Verletzungspech. "Kevin Szar haben wir nach einer knappen Viertelstunde mit Verdacht auf Knöchelbruch verloren. Leider hat sich dann auch noch etwas später Mathias Gruber ohne Fremdeinwirkung eine Zerrung zugezogen und musste ebenfalls ausgetauscht werden. Gottseidank haben wir aber einen starken Kader, um auf Ausfälle reagieren zu können."

Spätestens nach der 1:0-Führung (Tauchner: "Eine sehr schön herausgespielte Aktion: Ideale Flanke und dann ein guter Kopfball") und dem Elfmeter kurz vor der Pause gab es dann keine Zweifel mehr am Sieger. "Wir haben begonnen immer besser Fußball zu spielen und ein weiterer klarer Elfer ist uns noch vorenthalten worden. Am Ende haben wir das Spiel kontrolliert fertig gespielt und sicher gewonnen."

Am Tabellenende hält Leopoldsdorf hingegen weiter erst bei sechs Punkten und verlor gegenüber Breitenau (hatte überraschend einen Zähler in Bisamberg geholt) auf Platz 13 etwas an Boden. Nächste Woche wartet auf das Schlusslicht das Heimspiel im Marchfeld gegen Bisamberg.