SV Stockerau feiert Derbysieg beim SV Sierndorf

Der SV Stockerau hat sich im Titelkampf der 2. Landesliga Ost zurückgemeldet. Der Ex-ÖFB-Cupsieger feierte am Samstag zum Auftakt der Frühjahrsmeisterschaft im Derby beim SV Sierndorf einen 2:0-Sieg und rückte damit in der Tabelle von Rang fünf in der Winterpause auf Platz zwei vor. Durch die Punkteverluste von Bisamberg sowie Brunn am Gebirge am Freitag hatte Stockerau die große Chance Boden gut zu machen und dies konnte voll genutzt werden. Nach der 14. Runde ist man nun plötzlich der erste Verfolger von Spitzenreiter Gloggnitz.

Treffer von Hiroto Yamashita in der 26. Minute und Martin Demic schon in der Nachspielzeit entschieden das Aufeinandertreffen der Lokalrivalen vor über 400 Zuschauern in Sierndorf für den SV Stockerau. Stockerau-Trainer Thomas Slawik sagte nach dem Schlusspfiff im Gespräch mit Ligaportal: "So blöd die Floskel auch klingt: Aber ein Derby hat wirklich eigene Gesetze. Speziell Sierndorf gegen Stockerau. Das ist ein Duell welches einen besonderen Charakter hat. Dementsprechend kampfbetont war die Partie und wir haben nach zehn Minuten auch einen Torschuss zugelassen. Doch spätestens nach unserer 1:0-Führung (die Aktion haben wir mit einem tiefen Ball und einem anschließenden Stanglpass super aufgelöst) hatten wir das Match dann unter Kontrolle."

Slawik kritisierte nur die mangelnde Chancenauswertung seiner Mannschaft: "Wir hätten früher einen zweiten, dritten oder gar vierten Treffer nachlegen müssen. Das waren keine Halbchancen, sondern wir waren alleine vor dem Tormann. Bis zur 70. Minute waren wir klar spielbestimmend. Im Finish kommen dann beim Gegner natürlich einige Standard-Situationen und hohe Bälle, da kann immer etwas passieren. Aber wir haben aus einem guten Konter noch das 2:0 gemacht und einen verdienten Sieg gefeiert."

"Wir schauen nur auf uns und machen unsere Arbeit"

Damit rückte der der SV Stockerau in der Tabelle auf Platz zwei vor. Für Slawik aber nicht mehr als ein angenehmer Nebeneffekt: "Wir haben jetzt Spiel eins gewonnen. So ist es vor der Partie auch auf der Tafel gestanden: Spiel eins. Nun folgt in der kommenden Woche Spiel zwei. Wir schauen nur auf uns und machen unsere Arbeit."

Die Aufgabe für "Spiel zwei": Ein Auswärtsspiel kommenden Freitag in Mistelbach.