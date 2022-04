Starker Start bringt Vösendorf Heimsieg gegen Eggendorf

Details Samstag, 02. April 2022 11:57

Der ASV Vösendorf hat am Freitagabend im Auftaktspiel der 15. Runde der 2. Landesliga Ost einen 3:2-Erfolg gegen den ASK Eggendorf gefeiert. Die Vösendorfer revanchierten sich damit für die 1:3-Niederlage zum Auftakt der Frühjahrssaison in Wolkersdorf und kamen zu ihren ersten Punkten im Jahr 2022. Eggendorf hatte in der Vorwoche noch einen 2:1-Heimsieg gegen Obergänserndorf gefeiert, verpasste nun durch die Niederlage aber den Sprung auf Platz zwei in der Tabelle. Vösendorf hingegen rückte vor den weiteren Spielen am Wochenende auf Rang fünf vor.

Vor offiziell 227 Zuschauern legte der Arbeiter-Sportverein Vösendorf im "Arbeiter"-Duell mit dem Arbeiter Sport Klub Eggendorf einen tollen Start hin. Treffer von Jason Sprinzer (3.) und Manuel Haidner (15.) brachten bereits nach einer Viertelstunde einen 2:0-Vorsprung ein, das zweite Tor der erst 19-jährigen Angriffs-Hoffnung Sprinzer bedeutete dann sogar eine vermeintlich sichere 3:0-Führung (60.).

Aber die Gäste aus Eggendorf kamen durch Jan Heilmann (65.) und Manfred Rottensteiner (72.) noch vor der Schlussviertelstunde auf 2:3 heran. Der Auftakt für einen spannende Schlussphase, in der jedoch weitere Treffer ausblieben. Der Schlusspfiff von Schiedsrichter Marcus Pottendorfer brachte den Heimerfolg der Vösendorfer und die drei Punkte ins Trockene.

Freude beim Vösendorf-Coach: "Ein hochverdienter Sieg, der viel Kraft gibt"

Vösendorf-Trainer Christoph Knirsch zeigte sich im Gespräch mit Ligaportal überglücklich: "Eggendorf ist ein wirklich sehr guter Gegner, der extrem viel Qualität mitbringt und in der Tabelle zu Recht vorne mit dabei ist. Umso mehr bin ich stolz auf den hochverdienten Sieg meiner Mannschaft, der uns für die kommenden Aufgaben sehr viel Kraft gibt!"

Dabei waren die Vorzeichen für Knirsch nicht gerade ideal gewesen: "Wir hatten im Vorfeld extrem viele Ausfälle und einige Spieler mussten auf Positionen ran, wo sie sonst eigentlich nie spielen. Dazu haben auch wieder unsere Jungen aufgezeigt und in einer richtig guten Partie waren wir die klar bessere Mannschaft. Der einzige Vorwurf ist die Chancenauswertung, denn wir haben das Spiel unnötig spannend gemacht. Am Ende war es dann wirklich nervenaufreibend, aber wir haben die wichtigen drei Punkte gemacht."

Der Vösendorf-Chefcoach sah einen idealen Auftakt seines Teams: "Christoph Dober, übrigens der Cousin von Andi Dober, hat das Tor mit einem Diagonalball eingeleitet. Unser Kapitän Mario Kiraly hat gut abgelegt, danach war Jason Sprinzer nach einem Chip zur Stelle. Das 2:0 ging von Thomas Antony aus und Manuel Haidner ist mit einem Kopfball-Heber erfolgreich gewesen."

Auch nach dem Wechsel ging es mit dem zweiten Sprinzer-Treffer zunächst toll weiter: "Nach einem Gestocher wurde der Ball quergelegt. Jason ist richtig gestanden und hat den Tormann verladen. Nach einem Standard haben wir aber das 3:1 kassiert und beim zweiten Gegentor hat man auch die Qualität von Eggendorf gemacht. Das haben sie wirklich gut gemacht. Plötzlich stand es nur mehr 3:2, obwohl wir wirklich sechs bis sieben 'Hunderter' hatten. Also wirklich große Chancen und echte Sitzer. Der Sieg geht also wirklich in Ordnung."

Die nächste Aufgabe für Vösendorf: Ein Gastspiel am kommenden Freitag, dem 8. April um 19:30 Uhr, beim Tabellen-Nachbarn Brunn/Gebirge. Für den ASK Eggendorf geht es hingegen mit einem Heimspiel weiter: Am Freitag, ebenfalls um 19:30 Uhr, hat man den Tabellen-Vorletzten SVg Breitenau/Schwarzau zu Gast.