Bad Vöslau gewährt Breitenau nur Ehrentreffer

2. Landesliga Ost: Rund 150 Besucher kamen zum Duell des Tabellenkellers zwischen dem ASK Bad Vöslau und der SVg Breitenau. Bad Vöslau kam gegen Breitenau zu einem klaren 5:1-Erfolg. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur ASK Bad Vöslau heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Ein Doppelpack brachte den ASK Bad Vöslau in eine komfortable Position: Daniel Weber war gleich zweimal zur Stelle (6./19.) und sorgte für eine beruhigende Führung. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Der Treffer von Benjamin Mareich ließ nach 53 Minuten die 150 Zuschauer neuerlich jubeln und vergrößerte den Vorsprung von Bad Vöslau. Weber legte in der 80. Minute zum 4:0 für den Gastgeber nach. Marcel Nedjelik schraubte das Ergebnis in der 89. Minute mit dem 5:0 für den ASK Bad Vöslau in die Höhe. Elias Meisl gelang in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer für die SVg Breitenau/Schwarzau (91.). Letztlich feierte Bad Vöslau gegen das Schlusslicht nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Dank Weber-Dreierpack: Bad Vöslau verschafft sich etwas Luft

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der ASK Bad Vöslau in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. Bad Vöslau bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten. Durch den klaren Erfolg über die SVg Breitenau ist der ASK Bad Vöslau weiter im Aufwind.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation der Gäste immens. Mit nur vier Treffern stellt die SVg Breitenau/Schwarzau den harmlosesten Angriff der 2. Landesliga Ost. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei der SVg Breitenau/Schwarzau etwas bescheiden daher. Lediglich zwei Punkte ergatterte die SVg Breitenau.

Die Defensivleistung von Breitenau lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Bad Vöslau offenbarte die SVg Breitenau/Schwarzau eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am kommenden Freitag tritt der ASK Bad Vöslau beim 1. FC Bisamberg an, während die SVg Breitenau einen Tag später die TSU NeuMed Obergänserndorf empfängt.

2. Landesliga Ost: ASK Bad Vöslau – SVg Breitenau/Schwarzau, 5:1 (2:0)

91 Elias Meisl 5:1

89 Marcel Nedjelik 5:0

80 Daniel Weber 4:0

53 Benjamin Mareich 3:0

19 Daniel Weber 2:0

6 Daniel Weber 1:0