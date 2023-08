Katzelsdorfs Bumba erledigt Klosterneuburg

Details Sonntag, 20. August 2023 00:01

2. Landesliga Ost: In Runde 3 der neuen Saison empfing der SC Katzelsdorf vor rund 90 Besuchern die Gäste des FC Klosterneuburg. Durch ein 4:2 holte sich Katzelsdorf in der Partie gegen den FC Klosterneuburg drei Punkte.

Die Heimelf begann stark und konnte die Überlegenheit gleich in eine komfortable Führung umwandeln. Ein Doppelpack brachte den SC Katzelsdorf in eine komfortable Position: Rona Bumba war gleich zweimal zur Stelle (9./20.). Beim 1:0 sah der Keeper der Gäste nicht glücklich aus. Der als Flanke gedachter Abschluss von Bumba von der linken Seite wurde abgefälscht und sprang über Torhüter Alexander Aichinger hinweg ins Netz. Beim zweiten Treffer von Bumba kam der Ball nach einem Einwurf zum Angreifer. Bumba drehte sich im Strafraum um die eigene Achse und schloss flach ins kurze Eck ab. Den Vorsprung der Heimmannschaft ließ Matthias Lindner in der 28. Minute auf 3:0 anwachsen. Bumba brachte eine Heringabe genau auf den Fuß von Lindner, der die Abwehr austanzte und aus kurzer Distanz traf. Kurz vor der Pause traf Emre Isik für Klosterneuburg (41.) zum 3:1, nachdem er eine Flanke von rechts direkt übernahm und sehenswert einnetzte. Mit der Führung für Katzelsdorf ging es in die Halbzeitpause.

Bumba nicht zu stoppen

Für das 4:1 des SC Katzelsdorf sorgte wieder Bumba, der in Minute 64 zur Stelle war,nachdem er nach einem Sololauf von Matthias Lindner ideal bedient wurde. Zvonimir First war nach einem Eckball zur Stelle und köpfte die Kugel am kurzen Pfosten zum 2:4 für den FC Klosterneuburg über die Linie (90.). Schlussendlich verbuchte Katzelsdorf gegen den Gast einen überzeugenden Heimerfolg.

Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des SC Katzelsdorf.

In dieser Saison sammelte der FC Klosterneuburg bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Mit diesem Sieg zog Katzelsdorf an Klosterneuburg vorbei auf Platz drei. Der FC Klosterneuburg fiel auf die zehnte Tabellenposition.

Am Freitag muss der SC Katzelsdorf beim ASK Ebreichsdorf ran, zeitgleich wird Klosterneuburg vom ASK Mannersdorf in Empfang genommen.

2. Landesliga Ost: SC Katzelsdorf – FC Klosterneuburg, 4:2 (3:1)

90 Zvonimir First 4:2

64 Rona Bumba 4:1

41 Emre Isik 3:1

28 Matthias Lindner 3:0

20 Rona Bumba 2:0

9 Rona Bumba 1:0

