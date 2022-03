SC Reisenberg mit Schock nach Ende der Transferzeit

Details Dienstag, 01. März 2022 14:35

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Patrick Kasuba, Trainer des SC Reisenberg, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der Gebietsliga Süd/Südost nach vier Siegen, zwei Remis und sieben Niederlagen mit 14 Punkten auf Rang zehn. Kasuba übernahm als Coach nach einem katastrophalen Start in die Herbstsaison und brachte richtig frischen Wind. Für das Frühjahr war man in Reisenberg deshalb auch äußerst zuversichtlich, doch einen Tag nach Ende der Übertrittszeit gab es dann den großen Schock.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Patrick Kasuba: "Ich habe die Mannschaft nach der dritten Runde am letzten Platz und 0 Punkten übernommen. Am Ende wurden es 14 Punkte und der zehnte Platz mit nur vier Punkten Rückstand auf den sechsten Platz! Zudem konnten wir dreimal gegen den zum jeweiligen Zeitpunkt Tabellenersten punkten. Dementsprechend kann man zufrieden sein, wie sich die Jungs entwickelt und die ohnehin vorhandene Qualität ausgespielt haben."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Kasuba: "Die Stimmung innerhalb des Vereins ist aktuell aufgrund der schlechten Kadersituation getrübt! Das slowakische Legionärsduo hat uns einen Tag nach Transferende mitgeteilt ein Angebot aus der Slowakei anzunehmen, dazu ist die Trainingsbeteiligung der jungen Spieler sehr schlecht. Da der ein oder andere wenig verlässliche Spieler dazu kommt, war es im Nachhinein gesehen ein Fehler nicht aktiver am Transfermarkt tätig gewesen zu sein."

Bei einigen Wunschspielern im Sommer neuer Versuch

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Kasuba: "Das Ziel war es eine größere Trainingsgruppe zusammenzustellen und jungen Spielern aus der Umgebung, die Möglichkeit zu geben sich neben Qualitätsspielern zu entwickeln und zu verbessern. Leider kamen einige Transfers nicht zu Stande, bei denen der Klub nochmals im Sommer einen Versuch starten wird. Mit Yololan und Wittich haben wir zwei Spieler mit Gebietsliga-Qualität dazu bekommen. Piro war nicht bereit sich impfen zu lassen, fehlte somit beim Vorbereitungsstart und wollte zu allem Überdruss drei Tage vor Transferende den Verein wechseln. Aus meiner Sicht menschlich sehr enttäuschend."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Kasuba: "Auf Amateurniveau hat man Woche für Woche mit Ausfällen zu kämpfen. Das hat sich in der Wintervorbereitung nicht geändert. Dazu kommen einige Corona-Fälle dazu, so dass man auch die Pläne rund um Spiel und Training auch immer wieder anpassen muss."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Kasuba: "Aufgrund der derzeitigen Kadersituation ist das ursprünglich definierte Ziel Platz sechs in weite Ferne gerückt. Wir wollen einen guten Start hinlegen und den Abstand zu den unteren Rängen über die Runden bringen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Kasuba: "Glaubt man den Medien, sollte es auf keinen Fall Anlass geben den Sport in welcher Art auch immer einzuschränken. Aber auch die Medien drehen sich mit dem Wind."