Eggendorf steckt beim 1. SV Wr. Neudorf späte Niederlage ein

Details Samstag, 21. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga Süd/Südost: Rund 180 Besucher kamen am Freitag nach Wr. Neudorf. Mit 0:3 verlor der ASK Eggendorf am vergangenen Freitag deutlich gegen den 1. SV Wiener Neudorf. Die Beobachter waren sich einig, dass Eggendorf als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte.

In den ersten 45 Minuten hielt auf beiden Seiten die Null. Torlos ging es somit nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Lange Zeit hielten beide Mannschaften hinten dicht. Das änderte sich, als David Zimmermann mit seinem Treffer für den 1. SV Wr. Neudorf die turbulente Schlussphase einläutete (76.). Higor Vilela Silverio trug sich in der 90. Spielminute in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 2:0. Kurz darauf traf Alexander Nikischer in der Nachspielzeit für Wr. Neudorf (94.). Am Ende verbuchte der 1. SV Wiener Neudorf gegen den ASK Eggendorf einen Sieg.

Eggendorf bleibt Schlusslicht

Im Klassement machte der 1. SV Wr. Neudorf einen Satz und rangiert nun auf dem fünften Platz. Die Defensive der Gastgeber (zehn Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Gebietsliga Süd/Südost zu bieten hat. Nur einmal gab sich Wr. Neudorf bisher geschlagen. Durch den klaren Erfolg über Eggendorf ist der 1. SV Wiener Neudorf weiter im Aufwind.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als der ASK Eggendorf. Man kassierte bereits 30 Tore gegen sich. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des Gasts immens. In dieser Saison sammelte der Tabellenletzte bisher zwei Siege und kassierte neun Niederlagen. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Eggendorf nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am nächsten Freitag reist der 1. SV Wr. Neudorf zum SC Leopoldsdorf, zeitgleich empfängt der ASK Eggendorf den AC Casino Baden.

Gebietsliga Süd/Südost: 1. SV Wiener Neudorf – ASK Eggendorf, 3:0 (0:0)

94 Alexander Nikischer 3:0

90 Higor Vilela Silverio 2:0

76 David Zimmermann 1:0

