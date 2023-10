SC Hirschwang verliert Spitzenspiel bei Bad Fischau-Brunn

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga Süd/Südost: Der SC Hirschwang verlor vor rund 280 Fußballfans gegen Bad Fischau-Brunn nicht nur das Spiel mit 1:2, sondern auch die Tabellenführung. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Die ersten beiden Aktionen hatten die Gäste, die allerdings nichts einbrachten. Nach etwas mehr als zehn Minuten war die Abtastphase vorbei. Daniel Randak traf vor 280 Besuchern, nach einer schön herausgespielten Aktion, zum 1:0 (12.).

Tor, Toor, Tooor für ASK Bad Fischau-Brunn zum 1:0. Herausgespielte Aktion über die rechte Seite, scharfe Hereingabe und Randak schiesst ein. rittStefan Ritter, Ticker-Reporter

Beide Teams kamen zu weiteren Möglichkeiten, allerdings zu nicht zwingend vor das Tor der Gegner. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

Cech trifft zum Sieg

Die Gäste kamen besser aus den Kabinen und hatten das Heft in der Hand. Das 1:1 von Hirschwang stellte Besnik Murseli sicher (48.). Dass der ASK Bad Fischau-Brunn in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Adrian Cech, der in der 71. Minute zur Stelle war.

Tor, Toor, Tooor für ASK Bad Fischau-Brunn zum 2:1 langer wunderbarer Ball in den 16er und Cech köpf ins lange Eck. Stunmer ohne Chance. rittStefan Ritter, Ticker-Reporter

Zwei Minuten später vergaben die Heimsichen auch noch die Chance auf den dritten Treffer. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann die Heimmannschaft gegen den SC Hirschwang.

Der ASK gewinnt im Spitzenspiel gegen den SC Hirschwang knapp mit 2:1. Eine ausgeglichene Partie mit effektiveren und defensiv gut eingestellten Fischauern. Das magische Hirschwanger Trio um Duman, Murseli und Zondra konnte nicht stechen und die sonst so überragende Offensivstärke ausspielen. rittStefan Ritter, Ticker-Reporter

Nach dem errungenen Dreier hat Bad Fischau-Brunn Position drei der Gebietsliga Süd/Südost inne. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des ASK Bad Fischau-Brunn ist die funktionierende Defensive, die erst zehn Gegentreffer hinnehmen musste. Bad Fischau-Brunn weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. In den letzten fünf Partien ließ der ASK Bad Fischau-Brunn zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Sieben Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat der SC Hirschwang derzeit auf dem Konto. Die Situation bei den Gästen bleibt angespannt. Gegen Bad Fischau-Brunn kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Am kommenden Samstag tritt der ASK Bad Fischau-Brunn beim SC Himberg an, während Hirschwang drei Tage zuvor den SC Maria Lanzendorf empfängt.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Bad Fischau-Brunn – SC Hirschwang, 2:1 (1:1)

71 Adrian Cech 2:1

48 Besnik Murseli 1:1

12 Daniel Randak 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.